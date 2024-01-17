Мужчины убили пожилого кредитора из-за долга

СК: двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве из-за долга
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
Задержаны два жителя Красноярского края по подозрению в убийстве из-за долга, сообщили в СК Фото:

Двое жителей Ачинска подозреваются в убийстве 75-летнего мужчины из-за денежного долга. Они были задержаны, на них завели уголовное дело.

«Удалось установить, что к убийству мужчины причастны 37-летний и 56-летний жители Ачинска. Мужчины задержаны в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении ГУ СК России по Красноярскому краю, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

По данным СК, один из мужчин задолжал потерпевшему около миллиона рублей, чтобы не возвращать долг, он решил применить насилие. Для этого он привлек приятеля, пообещав денежное вознаграждение. В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Двое жителей Ачинска подозреваются в убийстве 75-летнего мужчины из-за денежного долга. Они были задержаны, на них завели уголовное дело. «Удалось установить, что к убийству мужчины причастны 37-летний и 56-летний жители Ачинска. Мужчины задержаны в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении ГУ СК России по Красноярскому краю, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, из корыстных побуждений). По данным СК, один из мужчин задолжал потерпевшему около миллиона рублей, чтобы не возвращать долг, он решил применить насилие. Для этого он привлек приятеля, пообещав денежное вознаграждение. В настоящее время обвиняемые заключены под стражу, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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