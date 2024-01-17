Путин напомнил Мантурову, зачем в России нужны гаишники

Путин: сотрудники ГИБДД должны обеспечивать безопасность на дорогах

17 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обозначил, что сотрудники ГИБДД должны следить за безопасностью на дорогах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Задача сотрудников Госавтоинспекции заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения, а не ловить «кого попало». Об этом президент России Владимир Путин напомнил министру промышленности и торговли Денису Мантурову. «Задача гаишников не „ловить“ кого попало на дорогах. А обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с российским правительством. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Об этом российский глава сказал Денису Мантурову, напомнив тому, что регистрацией аэродромной техники должны заниматься представители Минсельхоза, а не сотрудники ГИБДД.

Задача сотрудников Госавтоинспекции заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения, а не ловить «кого попало». Об этом президент России Владимир Путин напомнил министру промышленности и торговли Денису Мантурову. «Задача гаишников не „ловить“ кого попало на дорогах. А обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с российским правительством. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Об этом российский глава сказал Денису Мантурову, напомнив тому, что регистрацией аэродромной техники должны заниматься представители Минсельхоза, а не сотрудники ГИБДД.