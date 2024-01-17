Путин напомнил Мантурову, зачем в России нужны гаишники

Путин: сотрудники ГИБДД должны обеспечивать безопасность на дорогах
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин обозначил, что сотрудники ГИБДД должны следить за безопасностью на дорогах Фото:

Задача сотрудников Госавтоинспекции заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения, а не ловить «кого попало». Об этом президент России Владимир Путин напомнил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Задача гаишников не „ловить“ кого попало на дорогах. А обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с российским правительством. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Об этом российский глава сказал Денису Мантурову, напомнив тому, что регистрацией аэродромной техники должны заниматься представители Минсельхоза, а не сотрудники ГИБДД.

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Задача сотрудников Госавтоинспекции заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения, а не ловить «кого попало». Об этом президент России Владимир Путин напомнил министру промышленности и торговли Денису Мантурову. «Задача гаишников не „ловить“ кого попало на дорогах. А обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с российским правительством. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Об этом российский глава сказал Денису Мантурову, напомнив тому, что регистрацией аэродромной техники должны заниматься представители Минсельхоза, а не сотрудники ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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