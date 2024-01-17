17 января 2024

Жители Салехарда ищут денежный подарок от блогера Столярова

Блогер Алексей Столяров спрятал бутылку с деньгами в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер оставил для своих подписчиков из Салехарда денежный подарок Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) ищут бутылку с деньгами, которую оставил в городе блогер-миллионник Алексей Столяров. В местных пабликах ямальцы пытаются узнать, кто стал обладателем купюры номиналом 5 тысяч рублей.

«Вчера с 6 часов вечера наблюдали картину, похоже было на то, что закладки ищут. Хотели милицию вызвать», — написал Nyk Lovrov в сообществе «Подслушано в Салехарде». «Признавайтесь, кто нашел 5 тысяч рублей, которые блогер спрятал?» — задал вопрос горожанин.

В конце своего видеоролика о путешествии по Ямалу, блогер рассказал, где находится клад. «Прячем бутылку по адресу улица Свердлова 40. Напротив дома под теплотрассой лежат 5 тысяч рублей», — сообщил он.

Ранее URA.RU рассказало о поездке на Ямал известного YouTube-блогера Алексея Столярова. В видеоролике он показал свое экстремальное путешествие на вездеходе «Русак».

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Жители Салехарда (ЯНАО) ищут бутылку с деньгами, которую оставил в городе блогер-миллионник Алексей Столяров. В местных пабликах ямальцы пытаются узнать, кто стал обладателем купюры номиналом 5 тысяч рублей. «Вчера с 6 часов вечера наблюдали картину, похоже было на то, что закладки ищут. Хотели милицию вызвать», — написал Nyk Lovrov в сообществе «Подслушано в Салехарде». «Признавайтесь, кто нашел 5 тысяч рублей, которые блогер спрятал?» — задал вопрос горожанин. В конце своего видеоролика о путешествии по Ямалу, блогер рассказал, где находится клад. «Прячем бутылку по адресу улица Свердлова 40. Напротив дома под теплотрассой лежат 5 тысяч рублей», — сообщил он. Ранее URA.RU рассказало о поездке на Ямал известного YouTube-блогера Алексея Столярова. В видеоролике он показал свое экстремальное путешествие на вездеходе «Русак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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