Жители Салехарда ищут денежный подарок от блогера Столярова

Блогер Алексей Столяров спрятал бутылку с деньгами в Салехарде

18 января 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Блогер оставил для своих подписчиков из Салехарда денежный подарок Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) ищут бутылку с деньгами, которую оставил в городе блогер-миллионник Алексей Столяров. В местных пабликах ямальцы пытаются узнать, кто стал обладателем купюры номиналом 5 тысяч рублей. «Вчера с 6 часов вечера наблюдали картину, похоже было на то, что закладки ищут. Хотели милицию вызвать», — написал Nyk Lovrov в сообществе «Подслушано в Салехарде». «Признавайтесь, кто нашел 5 тысяч рублей, которые блогер спрятал?» — задал вопрос горожанин. В конце своего видеоролика о путешествии по Ямалу, блогер рассказал, где находится клад. «Прячем бутылку по адресу улица Свердлова 40. Напротив дома под теплотрассой лежат 5 тысяч рублей», — сообщил он. Ранее URA.RU рассказало о поездке на Ямал известного YouTube-блогера Алексея Столярова. В видеоролике он показал свое экстремальное путешествие на вездеходе «Русак».

Жители Салехарда (ЯНАО) ищут бутылку с деньгами, которую оставил в городе блогер-миллионник Алексей Столяров. В местных пабликах ямальцы пытаются узнать, кто стал обладателем купюры номиналом 5 тысяч рублей. «Вчера с 6 часов вечера наблюдали картину, похоже было на то, что закладки ищут. Хотели милицию вызвать», — написал Nyk Lovrov в сообществе «Подслушано в Салехарде». «Признавайтесь, кто нашел 5 тысяч рублей, которые блогер спрятал?» — задал вопрос горожанин. В конце своего видеоролика о путешествии по Ямалу, блогер рассказал, где находится клад. «Прячем бутылку по адресу улица Свердлова 40. Напротив дома под теплотрассой лежат 5 тысяч рублей», — сообщил он. Ранее URA.RU рассказало о поездке на Ямал известного YouTube-блогера Алексея Столярова. В видеоролике он показал свое экстремальное путешествие на вездеходе «Русак».