Блоггер-миллионник Столяров отправился в путешествие по ЯНАО на вездеходе

Блоггер Алексей Столяров погостил у местных жителей Ямала

18 января 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

YouTube-блогер Алексей Столяров записал видеоролик о Ямале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Знаменитый блогер Алексей Столяров посетит отдаленные поселения Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы доставить жителям региона лекарственные препараты, провиант и бензин. В видеоролике на канале в YouTube он поделился подробностями своего путешествия на вездеходе «Русак». «Мы отправляемся в экстремальное путешествие на край Севера, где люди живут изолированно от всего мира. Здесь нет ни дорог, ни привычного для человека транспорта. Мы едем в экспедицию на самом большом вездеходе в мире, чтобы обеспечить людей продуктами, топливом и лекарствами. Мы едем туда, куда не может добраться никакого рода техника, кроме вертолетов и этого вездехода. Это суровый Ямал!», — рассказал Столяров. Кроме того, блогер посетил достопримечательности округа, увидел быт коренных народов Севера и попробовал местную кухню. Мужчина поделился своими впечатлениями от увиденного полярного сияния. «Друзья, приезжайте на охоту за северным сияние на Ямал. Здесь оно круче чем на Кольском полуострове. Ты видишь его невооруженным взглядом. Это фантастика! Ямал, ты реально очень крутой! Приезжайте в Салехард», — сказал он.

Знаменитый блогер Алексей Столяров посетит отдаленные поселения Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы доставить жителям региона лекарственные препараты, провиант и бензин. В видеоролике на канале в YouTube он поделился подробностями своего путешествия на вездеходе «Русак». «Мы отправляемся в экстремальное путешествие на край Севера, где люди живут изолированно от всего мира. Здесь нет ни дорог, ни привычного для человека транспорта. Мы едем в экспедицию на самом большом вездеходе в мире, чтобы обеспечить людей продуктами, топливом и лекарствами. Мы едем туда, куда не может добраться никакого рода техника, кроме вертолетов и этого вездехода. Это суровый Ямал!», — рассказал Столяров. Кроме того, блогер посетил достопримечательности округа, увидел быт коренных народов Севера и попробовал местную кухню. Мужчина поделился своими впечатлениями от увиденного полярного сияния. «Друзья, приезжайте на охоту за северным сияние на Ямал. Здесь оно круче чем на Кольском полуострове. Ты видишь его невооруженным взглядом. Это фантастика! Ямал, ты реально очень крутой! Приезжайте в Салехард», — сказал он.