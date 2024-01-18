18 января 2024

Россия выделит деньги на поиск советского имущества за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия будет возвращать и защищать свое заграничное имущество Фото:

Россия выделит деньги, чтобы найти и защитить свою зарубежную недвижимость, в том числе времен Российской империи и СССР. Такой указ подписал президент Владимир Путин.

«Субсидия на эти цели будет направлена Предприятию по управлению собственностью за рубежом. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР», — сказано в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.

Подобное постановление уже существовало. С 2015 года на поиск и защиту заграничной отечественной недвижимости выделялась субсидия. Однако с 2021 года правила финансирования скорректировали и поиск имущества перестал быть основанием для получения средств. Советское имущество необходимо защитить, поскольку существуют страны которые не выполняют обязательств по его передаче, отмечал Путин, передает RT.

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Россия выделит деньги, чтобы найти и защитить свою зарубежную недвижимость, в том числе времен Российской империи и СССР. Такой указ подписал президент Владимир Путин. «Субсидия на эти цели будет направлена Предприятию по управлению собственностью за рубежом. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР», — сказано в указе президента, опубликованном на портале правовой информации. Подобное постановление уже существовало. С 2015 года на поиск и защиту заграничной отечественной недвижимости выделялась субсидия. Однако с 2021 года правила финансирования скорректировали и поиск имущества перестал быть основанием для получения средств. Советское имущество необходимо защитить, поскольку существуют страны которые не выполняют обязательств по его передаче, отмечал Путин, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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