Россия выделит деньги на поиск советского имущества за рубежом

Россия выделит деньги, чтобы найти и защитить свою зарубежную недвижимость, в том числе времен Российской империи и СССР. Такой указ подписал президент Владимир Путин.
«Субсидия на эти цели будет направлена Предприятию по управлению собственностью за рубежом. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР», — сказано в
Подобное постановление уже существовало. С 2015 года на поиск и защиту заграничной отечественной недвижимости выделялась субсидия. Однако с 2021 года правила финансирования скорректировали и поиск имущества перестал быть основанием для получения средств. Советское имущество необходимо защитить, поскольку существуют страны которые не выполняют обязательств по его передаче, отмечал Путин, передает RT.
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