Песков призвал Ближний Восток к сдержанности и дипломатии

Россия призывает все страны Ближнего Востока использовать дипломатию для решения конфликтов и достижения деэскалации. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По дипломатическим каналам российская сторона поддерживает постоянные контакты с Пакистаном и Ираном. Ситуация становится все более напряженной, и это может привести к серьезному кризису, который мы наблюдаем вокруг границ. С самого начала мы выразили свою обеспокоенность тем, что этот конфликт может распространиться. Мы призываем все стороны и государства региона, а также смежные страны, проявить сдержанность и использовать дипломатию. Только так мы сможем снизить напряжение и достичь деэскалации», — заявил Песков.
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