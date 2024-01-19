Песков призвал Ближний Восток к сдержанности и дипломатии

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Стороны должны использовать дипломатию для снижения напряжения, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия призывает все страны Ближнего Востока использовать дипломатию для решения конфликтов и достижения деэскалации. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По дипломатическим каналам российская сторона поддерживает постоянные контакты с Пакистаном и Ираном. Ситуация становится все более напряженной, и это может привести к серьезному кризису, который мы наблюдаем вокруг границ. С самого начала мы выразили свою обеспокоенность тем, что этот конфликт может распространиться. Мы призываем все стороны и государства региона, а также смежные страны, проявить сдержанность и использовать дипломатию. Только так мы сможем снизить напряжение и достичь деэскалации», — заявил Песков.

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Россия призывает все страны Ближнего Востока использовать дипломатию для решения конфликтов и достижения деэскалации. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По дипломатическим каналам российская сторона поддерживает постоянные контакты с Пакистаном и Ираном. Ситуация становится все более напряженной, и это может привести к серьезному кризису, который мы наблюдаем вокруг границ. С самого начала мы выразили свою обеспокоенность тем, что этот конфликт может распространиться. Мы призываем все стороны и государства региона, а также смежные страны, проявить сдержанность и использовать дипломатию. Только так мы сможем снизить напряжение и достичь деэскалации», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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