Mercedes-Benz продаст все свои автосалоны в Германии

20 января 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать свои автосалоны в Германии. Об этом сообщил представитель компании. «Концерн хочет начать переговоры с возможными новыми покупателями. Решение распространяется на все 80 компаний, независимо от того, находятся ли они в сельских или городских регионах», — передает слова представителя газета Bild. при этом ни один из салонов не будет закрыть, сокращение сотрудников также не планируется. Ожидается, что новые владельцы примут на работу еще восемь тысяч человек. Представитель концерна сделал акцент на том, что новый владелец должен быть готов инвестировать и не имеет экономических проблем. По его словам, конкуретноспособность концерна не должна снизиться.

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать свои автосалоны в Германии. Об этом сообщил представитель компании. «Концерн хочет начать переговоры с возможными новыми покупателями. Решение распространяется на все 80 компаний, независимо от того, находятся ли они в сельских или городских регионах», — передает слова представителя газета Bild. при этом ни один из салонов не будет закрыть, сокращение сотрудников также не планируется. Ожидается, что новые владельцы примут на работу еще восемь тысяч человек. Представитель концерна сделал акцент на том, что новый владелец должен быть готов инвестировать и не имеет экономических проблем. По его словам, конкуретноспособность концерна не должна снизиться.