Mash: комик Гудков отказался от шуток про Россию

20 января 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Гудков больше не будет использовать импровизацию в своих шутках и будет выступать по сценарию Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Комик Александр Гудков больше не будет шутить про Россию и готов выступать по сценарию заказчика. Провокационных шуток и импровизации можно не ждать. Также спрос на его выступления снизился. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Александр Гудков отказался от шуток про Россию и готов выступать по бумажке на корпоративах», — передает канал. Отмечается, что теперь сценарий артисту будет выдавать заказчик. Представители шоумена объяснили, что спрос на выступления Гудкова упал. При этом артист готов приехать на мероприятие и отработать его по сценарию заказчика, не используя провокационных шуток и импровизации. Кроме того, комик продолжает работать в паре с телеведущим Константином Анисимовым и участницей юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» Екатериной Варнавой. Ранее сообщалось, что Александр Гудков вернулся в Россию. Он был замечен в аэропорту Шереметьево. Отмечается, что до этого ему грозила колония за клип «Я узкий». Видео является пародией на патриотическую песню артиста SHAMAN «Я русский», заявил председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков.

Комик Александр Гудков больше не будет шутить про Россию и готов выступать по сценарию заказчика. Провокационных шуток и импровизации можно не ждать. Также спрос на его выступления снизился. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Александр Гудков отказался от шуток про Россию и готов выступать по бумажке на корпоративах», — передает канал. Отмечается, что теперь сценарий артисту будет выдавать заказчик. Представители шоумена объяснили, что спрос на выступления Гудкова упал. При этом артист готов приехать на мероприятие и отработать его по сценарию заказчика, не используя провокационных шуток и импровизации. Кроме того, комик продолжает работать в паре с телеведущим Константином Анисимовым и участницей юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» Екатериной Варнавой. Ранее сообщалось, что Александр Гудков вернулся в Россию. Он был замечен в аэропорту Шереметьево. Отмечается, что до этого ему грозила колония за клип «Я узкий». Видео является пародией на патриотическую песню артиста SHAMAN «Я русский», заявил председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков.