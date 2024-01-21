Раскрыты личности людей, которые находились на борту разбившегося в Афганистане Falcon 10

РЕН ТВ публикует список пассажиров разбившегося российского Falcon 10
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Среди пассажиров Falcon 10 были двое россиян Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Появился список людей, которые были на разбившемся самолете Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«На борту Falcon 10 находились шесть человек. Экипаж: Дмитрий Б., Аркадий Г., Игорь С., Павел П. Пассажиры: Анна Е., Анатолий Е.», — сообщает РЕН ТВ.

Самолет разбился в Афганистане из-за отказа двигателей. Также поступали сообщения, что у судна критически не хватало топливо, чтобы зайти на посадку в аэропорту. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.

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Появился список людей, которые были на разбившемся самолете Falcon 10 в Афганистане. Об этом сообщает РЕН ТВ. «На борту Falcon 10 находились шесть человек. Экипаж: Дмитрий Б., Аркадий Г., Игорь С., Павел П. Пассажиры: Анна Е., Анатолий Е.», — сообщает РЕН ТВ. Самолет разбился в Афганистане из-за отказа двигателей. Также поступали сообщения, что у судна критически не хватало топливо, чтобы зайти на посадку в аэропорту. Все, что известно о ЧП, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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