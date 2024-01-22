Учительница в Иркутской области пообещала убить восьмиклассника за срыв урока

Учитель оскорбила школьника за срыв уроков
В Братске Иркутской области учитель назвала восьмиклассника «мразью» и заявила, что убьет его. Местные власти уже начали проверку.
«Ты мразь конченная. <…> Я эту мразь убью», — заявила учитель, передает агентство «Город». По словам одноклассника ребенка, парень нередко провоцирует педагогов и срывает уроки.
Прокуратура региона и полиция города заявили, что проведут проверку. Учитель извинилась перед родителями восьмиклассника.
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