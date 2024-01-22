Учительница в Иркутской области пообещала убить восьмиклассника за срыв урока

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Клипарт, разное. Екатеринбург, школьная доска, класс, мел, школа
Учитель оскорбила школьника за срыв уроков Фото:

В Братске Иркутской области учитель назвала восьмиклассника «мразью» и заявила, что убьет его. Местные власти уже начали проверку.

«Ты мразь конченная. <…> Я эту мразь убью», — заявила учитель, передает агентство «Город». По словам одноклассника ребенка, парень нередко провоцирует педагогов и срывает уроки.

Прокуратура региона и полиция города заявили, что проведут проверку. Учитель извинилась перед родителями восьмиклассника.

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В Братске Иркутской области учитель назвала восьмиклассника «мразью» и заявила, что убьет его. Местные власти уже начали проверку. «Ты мразь конченная. <…> Я эту мразь убью», — заявила учитель, передает агентство «Город». По словам одноклассника ребенка, парень нередко провоцирует педагогов и срывает уроки. Прокуратура региона и полиция города заявили, что проведут проверку. Учитель извинилась перед родителями восьмиклассника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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