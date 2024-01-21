В ЯНАО наркоман отправится за решетку на 10 лет

В Новом Уренгое (ЯНАО) наркоторговец отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«В Новом Уренгое мужчина признан виновным за хранение и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Установлено, что подсудимый, действуя по разработанному преступному плану, намеревался сбыть наркотические вещества общей массой около 200 грамм. В ходе обыска у мужчины были также изъяты наркотические вещества общей массой около 0,3 грамм, которые он приобрел для личного потребления. Суд приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
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