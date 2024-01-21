21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

В ЯНАО наркоман отправится за решетку на 10 лет

За хранение наркотиков житель Нового Уренгоя проведет в тюрьме 10 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Наркоману из Нового Уренгоя вынесли приговор Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) наркоторговец отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В Новом Уренгое мужчина признан виновным за хранение и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Установлено, что подсудимый, действуя по разработанному преступному плану, намеревался сбыть наркотические вещества общей массой около 200 грамм. В ходе обыска у мужчины были также изъяты наркотические вещества общей массой около 0,3 грамм, которые он приобрел для личного потребления. Суд приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) наркоторговец отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «В Новом Уренгое мужчина признан виновным за хранение и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Установлено, что подсудимый, действуя по разработанному преступному плану, намеревался сбыть наркотические вещества общей массой около 200 грамм. В ходе обыска у мужчины были также изъяты наркотические вещества общей массой около 0,3 грамм, которые он приобрел для личного потребления. Суд приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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