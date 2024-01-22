Apple выплатила 1,2 миллиарда антимонопольной службе РФ

Американская компания Apple выплатили российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Причиной этому послужил тот факт, что Apple навязывала российским разработчикам приложений собственные платежные инструменты.
«Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. <…> Она навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — отмечается на
Представитель рынка смартфонов в России отмечали, что доля продаж техники Apple снизилась за 2023 год. Все больше российских пользователей начали переходить на смартфоны на базе Android.
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