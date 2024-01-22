Apple выплатила 1,2 миллиарда антимонопольной службе РФ

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Apple выплатила ФАС штраф в размере 1,2 миллиарда рублей Фото:

Американская компания Apple выплатили российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Причиной этому послужил тот факт, что Apple навязывала российским разработчикам приложений собственные платежные инструменты.

«Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. <…> Она навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Деньги уже поступили в российский бюджет.

Представитель рынка смартфонов в России отмечали, что доля продаж техники Apple снизилась за 2023 год. Все больше российских пользователей начали переходить на смартфоны на базе Android.

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Американская компания Apple выплатили российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Причиной этому послужил тот факт, что Apple навязывала российским разработчикам приложений собственные платежные инструменты. «Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. <…> Она навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Деньги уже поступили в российский бюджет. Представитель рынка смартфонов в России отмечали, что доля продаж техники Apple снизилась за 2023 год. Все больше российских пользователей начали переходить на смартфоны на базе Android.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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