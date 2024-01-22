Apple выплатила 1,2 миллиарда антимонопольной службе РФ

22 января 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Apple выплатила ФАС штраф в размере 1,2 миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американская компания Apple выплатили российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Причиной этому послужил тот факт, что Apple навязывала российским разработчикам приложений собственные платежные инструменты. «Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. <…> Она навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Деньги уже поступили в российский бюджет. Представитель рынка смартфонов в России отмечали, что доля продаж техники Apple снизилась за 2023 год. Все больше российских пользователей начали переходить на смартфоны на базе Android.

Американская компания Apple выплатили российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Причиной этому послужил тот факт, что Apple навязывала российским разработчикам приложений собственные платежные инструменты. «Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. <…> Она навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании», — отмечается на сайте антимонопольной службы. Деньги уже поступили в российский бюджет. Представитель рынка смартфонов в России отмечали, что доля продаж техники Apple снизилась за 2023 год. Все больше российских пользователей начали переходить на смартфоны на базе Android.