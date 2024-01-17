Россияне начали преходить с Apple на Android

Представитель рынка смартфонов РФ: доля продаж техники Apple снизилась за год

17 января 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Все меньше россиян стали покупать технику Apple в штучном эквиваленте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Смартфоны от компании Apple не вошли в топ-5 по рейтингу популярности у россиян. Доля покупок соответствующих смартфонов на базе IOS снизилась с 30% до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает один из представителей рынка смартфонов. «Доля Apple и Samsung (на базе ОС Android — прим. URA.RU) за год в штуках снизилась с 30% до 20%. <…> По итогам 2023 года Samsung на четвертом месте, Apple на шестом закончили год», — подчеркнул аналитик в разговоре с РИА Новости. Также снизилось совокупная доля в деньгах с 55 до 50% за год. В настоящий момент, по данным представителей рынка смартфонов, в России лидерами рейтинга по штучным продажам смартфонов оказались модели телефонов Xiaomi, Tecno и realme на базе Android. Еще в ноябре, спустя некоторое время после начала продаж iPhone 15, телефоны от Apple стали лидерами по продажам среди смартфонов в денежном выражении на российском рынке. Причем приобретению новых телефонов даже не помешал официальный уход Apple из российского рынка.

Смартфоны от компании Apple не вошли в топ-5 по рейтингу популярности у россиян. Доля покупок соответствующих смартфонов на базе IOS снизилась с 30% до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает один из представителей рынка смартфонов. «Доля Apple и Samsung (на базе ОС Android — прим. URA.RU) за год в штуках снизилась с 30% до 20%. <…> По итогам 2023 года Samsung на четвертом месте, Apple на шестом закончили год», — подчеркнул аналитик в разговоре с РИА Новости. Также снизилось совокупная доля в деньгах с 55 до 50% за год. В настоящий момент, по данным представителей рынка смартфонов, в России лидерами рейтинга по штучным продажам смартфонов оказались модели телефонов Xiaomi, Tecno и realme на базе Android. Еще в ноябре, спустя некоторое время после начала продаж iPhone 15, телефоны от Apple стали лидерами по продажам среди смартфонов в денежном выражении на российском рынке. Причем приобретению новых телефонов даже не помешал официальный уход Apple из российского рынка.