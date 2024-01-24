МО Украины не признает ответственность за падение российского Ил-76

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Координационный штаб Украины попросил граждан страны не распространять ложную информацию о крушении Ил-76 Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Координационный штаб Украины не будет признавать причастность к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, так как до сих пор выясняет всю информацию. Штаб попросил воздержаться граждан и СМИ от распространения фейковой информации. Об этом говорится в релизе украинского штаба.

«До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации», — говорится в релизе. Отмечается, что штаб и другие профильные структуры выясняют и анализируют всю информацию.

Также в Генеральном штабе ВСУ выясняют информацию о крушении самолета Ил-76. Пока что у них нет нужной информации. «На данный момент у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать», — передает «Интерфакс-Украина» информацию из штаба.

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Координационный штаб Украины не будет признавать причастность к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, так как до сих пор выясняет всю информацию. Штаб попросил воздержаться граждан и СМИ от распространения фейковой информации. Об этом говорится в релизе украинского штаба. «До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации», — говорится в релизе. Отмечается, что штаб и другие профильные структуры выясняют и анализируют всю информацию. Также в Генеральном штабе ВСУ выясняют информацию о крушении самолета Ил-76. Пока что у них нет нужной информации. «На данный момент у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать», — передает «Интерфакс-Украина» информацию из штаба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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