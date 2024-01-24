МО Украины не признает ответственность за падение российского Ил-76

Координационный штаб Украины не будет признавать причастность к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, так как до сих пор выясняет всю информацию. Штаб попросил воздержаться граждан и СМИ от распространения фейковой информации. Об этом говорится в релизе украинского штаба.
«До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации», — говорится в релизе. Отмечается, что штаб и другие профильные структуры выясняют и анализируют всю информацию.
Также в Генеральном штабе ВСУ выясняют информацию о крушении самолета Ил-76. Пока что у них нет нужной информации. «На данный момент у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать», — передает «Интерфакс-Украина» информацию из штаба.
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