МО Украины не признает ответственность за падение российского Ил-76

24 января 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Координационный штаб Украины попросил граждан страны не распространять ложную информацию о крушении Ил-76 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Координационный штаб Украины не будет признавать причастность к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, так как до сих пор выясняет всю информацию. Штаб попросил воздержаться граждан и СМИ от распространения фейковой информации. Об этом говорится в релизе украинского штаба. «До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации», — говорится в релизе. Отмечается, что штаб и другие профильные структуры выясняют и анализируют всю информацию. Также в Генеральном штабе ВСУ выясняют информацию о крушении самолета Ил-76. Пока что у них нет нужной информации. «На данный момент у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать», — передает «Интерфакс-Украина» информацию из штаба.

Координационный штаб Украины не будет признавать причастность к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, так как до сих пор выясняет всю информацию. Штаб попросил воздержаться граждан и СМИ от распространения фейковой информации. Об этом говорится в релизе украинского штаба. «До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации», — говорится в релизе. Отмечается, что штаб и другие профильные структуры выясняют и анализируют всю информацию. Также в Генеральном штабе ВСУ выясняют информацию о крушении самолета Ил-76. Пока что у них нет нужной информации. «На данный момент у нас нет информации. Как только выясним достоверную информацию, мы будем информировать», — передает «Интерфакс-Украина» информацию из штаба.