МИД РФ призвал мировую общественность осудить теракт ВСУ против своих же солдат

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Международные организации должны осудить Украину за теракт, заявили в МИД РФ Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Международные организации должны осудить атаку Киева по самолету Ил-76, где перевозились пленные украинцы. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», — сообщили МИД РФ в своем telegram-канале. Там добавили, что Россия решительно осуждает любые теракты Киева.

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В Белгородской области упал самолет с пленными солдатами ВСУ на борту: онлайн-трансляция

Ранее в Белгородской области упал самолет Ил-76. Его подбили ВСУ из Харьковской области. Судно перевозило 65 пленных украинских солдат, которых потом должны были обменять. В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа, сообщает RT.

На Украине заранее знали, что сегодня Ил-76 будет перевозить пленных военных. Ожидалось, что обмен между странами должен был проходить по формуле 192 на 192 человека.

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Международные организации должны осудить атаку Киева по самолету Ил-76, где перевозились пленные украинцы. Об этом сообщили в МИД РФ. «Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», — сообщили МИД РФ в своем telegram-канале. Там добавили, что Россия решительно осуждает любые теракты Киева. Ранее в Белгородской области упал самолет Ил-76. Его подбили ВСУ из Харьковской области. Судно перевозило 65 пленных украинских солдат, которых потом должны были обменять. В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа, сообщает RT. На Украине заранее знали, что сегодня Ил-76 будет перевозить пленных военных. Ожидалось, что обмен между странами должен был проходить по формуле 192 на 192 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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