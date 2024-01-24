МИД РФ призвал мировую общественность осудить теракт ВСУ против своих же солдат

24 января 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Международные организации должны осудить атаку Киева по самолету Ил-76, где перевозились пленные украинцы. Об этом сообщили в МИД РФ. «Считаем, что международные структуры, национальные правительства и мировая общественность должны осудить этот теракт и другие преступления киевского режима. Их молчание будет означать поддержку его варварства и террористических повадок», — сообщили МИД РФ в своем telegram-канале. Там добавили, что Россия решительно осуждает любые теракты Киева. Ранее в Белгородской области упал самолет Ил-76. Его подбили ВСУ из Харьковской области. Судно перевозило 65 пленных украинских солдат, которых потом должны были обменять. В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа, сообщает RT. На Украине заранее знали, что сегодня Ил-76 будет перевозить пленных военных. Ожидалось, что обмен между странами должен был проходить по формуле 192 на 192 человека.