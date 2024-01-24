ВСУ сбили Ил-76 со своими бойцами, сорвав обмен пленными: новые детали трагедии под Белгородом

Удар ВСУ по российскому Ил-76 с пленными назвали терактом

24 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Ил-76 был атакован из зенитных ракетных комплексов, передает Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Он перевозил военнопленных Украины для обмена ими с киевской стороной. Процедура должна была произойти по формуле 192 на 192 человека. В одном из самолетов перевозили 80 военнопленных, во втором — 65 человек. После произошедшей трагедии обмены не состоятся. URA.RU рассказывает о новых деталях трагедии. Обстоятельства трагедии Минобороны РФ сообщило, что самолет рухнул при выполнении планового полета. На тот момент на борту находилось шесть членов экипажа, 65 военнопленных Киева и три сопровождающих. Их везли для обмена с украинской стороной. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто находился в самолете, погибли. Отмечается, что перевозка солдат для обмена происходила не в первый раз. Крушение Ил-76 произошло в пяти — шести километрах от села Яблоново в Корочанском районе. Он развалился на части, а обломки авиалайнера раскидало рядом на несколько метров. По словам настоятеля храма Димитрия Солунского в селе отца Георгия, на земле разрушений не обнаружено. Помимо прочего, жители села Яблоново утверждают, что слышали два взрыва. При этом житель хутора Кривой Корочанского района добавил, что пилоты самолета успели увести воздушное судно от населенных пунктов. По его словам, у авиалайнера загорелся двигатель, он резко начал падать вниз и потерпел крушение за лесом. Что известно про обмен военнопленными Ранее потерпевший крушение Ил-76 уже перевозил взятых в плен украинских солдат. При этом на Украине об этом знали, рассказал источник URA.RU. При этом на кого именно должны были обменять военных не сообщается, такая процедура готовится без лишней огласки. Известно, что обмен между странами должен был проходить по формуле 192 на 192 человека. Второй самолет Ил-76 с военнопленными был экстренно развернут. В нем летело 80 пленных. Такое решение помогло спасти жизни экипажа и украинских взятых в плен солдат. В Главном управление разведки (ГУР) Украины признали, что 24 января готовился обмен пленными. Но в нынешних условиях он не будет проводиться. По информации главы Комитета по обороне Андрея Картаполова, обмен военнопленными теперь будет поставлен на паузу. Помимо прочего, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала списки погибших людей при крушении самолета. В списках указаны 65 личностей. Telegram-канал Shot заявил, что самым молодым погибшим был 21-летний Иван Рой. Он жил в Чернигове и работал диджеем. Также погиб 48-летний солдат ВСУ Александр Шелин. Он сдался российским военным и попал в списки на обмен, но не успел вернуться домой. telegram-канал Маргариты Симоньян Фото: telegram-канал Маргариты Симоньян Заявления Минобороны РФ по крушению Ил-76 В ведомстве назвали произошедшее террористическим актом со стороны Украины. Самолет был поражен ВСУ из населенного пункта Липцы в Харьковской области. При этом были применены зенитные ракетные комплексы. Также радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух ракет Украины. В Минобороны РФ отметили, что украинское руководство знало, что 24 января будет осуществляться перевозка пленных на Ил-76 на аэродром Белгорода. При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, обмен должен был состояться во второй половине дня на границе Киева и РФ в пункте пропуска Колотиловка. Реакция на трагедию Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Белгородской области. В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Белик призвал начать процедуру признания Киева государством-террористом. При этом председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко отреагировал на произошедшее. Он заявил, что трагедия является результатом внутриполитической борьбы в Киеве. Кроме того, он назвал российских летчиков героями. Кроме того, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил, что экипаж Ил-76 должен быть представлен к государственным наградам. По информации telegram-канала Shot, экипаж до последнего уводил атакованный авиалайнер. Также Госдума будет готовить обращение к Германии и США. Россия хочет выяснить, какими ракетами был сбит Ил-76. А в МИД назвали атаку на самолет актом безумного варварства Украины. В связи с этим возможность любых договоренностей встает под вопрос. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Он перевозил военнопленных Украины для обмена ими с киевской стороной. Процедура должна была произойти по формуле 192 на 192 человека. В одном из самолетов перевозили 80 военнопленных, во втором — 65 человек. После произошедшей трагедии обмены не состоятся. URA.RU рассказывает о новых деталях трагедии. Минобороны РФ сообщило, что самолет рухнул при выполнении планового полета. На тот момент на борту находилось шесть членов экипажа, 65 военнопленных Киева и три сопровождающих. Их везли для обмена с украинской стороной. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто находился в самолете, погибли. Отмечается, что перевозка солдат для обмена происходила не в первый раз. Крушение Ил-76 произошло в пяти — шести километрах от села Яблоново в Корочанском районе. Он развалился на части, а обломки авиалайнера раскидало рядом на несколько метров. По словам настоятеля храма Димитрия Солунского в селе отца Георгия, на земле разрушений не обнаружено. Помимо прочего, жители села Яблоново утверждают, что слышали два взрыва. При этом житель хутора Кривой Корочанского района добавил, что пилоты самолета успели увести воздушное судно от населенных пунктов. По его словам, у авиалайнера загорелся двигатель, он резко начал падать вниз и потерпел крушение за лесом. Ранее потерпевший крушение Ил-76 уже перевозил взятых в плен украинских солдат. При этом на Украине об этом знали, рассказал источник URA.RU. При этом на кого именно должны были обменять военных не сообщается, такая процедура готовится без лишней огласки. Известно, что обмен между странами должен был проходить по формуле 192 на 192 человека. Второй самолет Ил-76 с военнопленными был экстренно развернут. В нем летело 80 пленных. Такое решение помогло спасти жизни экипажа и украинских взятых в плен солдат. В Главном управление разведки (ГУР) Украины признали, что 24 января готовился обмен пленными. Но в нынешних условиях он не будет проводиться. По информации главы Комитета по обороне Андрея Картаполова, обмен военнопленными теперь будет поставлен на паузу. Помимо прочего, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала списки погибших людей при крушении самолета. В списках указаны 65 личностей. Telegram-канал Shot заявил, что самым молодым погибшим был 21-летний Иван Рой. Он жил в Чернигове и работал диджеем. Также погиб 48-летний солдат ВСУ Александр Шелин. Он сдался российским военным и попал в списки на обмен, но не успел вернуться домой. В ведомстве назвали произошедшее террористическим актом со стороны Украины. Самолет был поражен ВСУ из населенного пункта Липцы в Харьковской области. При этом были применены зенитные ракетные комплексы. Также радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух ракет Украины. В Минобороны РФ отметили, что украинское руководство знало, что 24 января будет осуществляться перевозка пленных на Ил-76 на аэродром Белгорода. При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, обмен должен был состояться во второй половине дня на границе Киева и РФ в пункте пропуска Колотиловка. Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Белгородской области. В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Белик призвал начать процедуру признания Киева государством-террористом. При этом председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко отреагировал на произошедшее. Он заявил, что трагедия является результатом внутриполитической борьбы в Киеве. Кроме того, он назвал российских летчиков героями. Кроме того, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отметил, что экипаж Ил-76 должен быть представлен к государственным наградам. По информации telegram-канала Shot, экипаж до последнего уводил атакованный авиалайнер. Также Госдума будет готовить обращение к Германии и США. Россия хочет выяснить, какими ракетами был сбит Ил-76. А в МИД назвали атаку на самолет актом безумного варварства Украины. В связи с этим возможность любых договоренностей встает под вопрос.