Возле суда, где вынесли приговор Стрелкову, начали задерживать людей

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Минимум трое человек были задержаны возле здания суда за призывы освободить Игоря Стрелкова Фото:

Трех человек задержали у Московского городского суда за призывы в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РБК

«У Мосгорсуда, где вынесли приговор Стрелкову, начались задержания», — подчеркнули журналисты. По итогу были задержаны трое человек. Они держали в руках плакаты, призывающие освободить Стрелкова.

Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Он был задержан еще летом прошлого года.

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Трех человек задержали у Московского городского суда за призывы в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РБК «У Мосгорсуда, где вынесли приговор Стрелкову, начались задержания», — подчеркнули журналисты. По итогу были задержаны трое человек. Они держали в руках плакаты, призывающие освободить Стрелкова. Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Он был задержан еще летом прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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