Общество Возле суда, где вынесли приговор Стрелкову, начали задерживать людей 25 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 + Минимум трое человек были задержаны возле здания суда за призывы освободить Игоря Стрелкова Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Трех человек задержали у Московского городского суда за призывы в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РБК «У Мосгорсуда, где вынесли приговор Стрелкову, начались задержания», — подчеркнули журналисты. По итогу были задержаны трое человек. Они держали в руках плакаты, призывающие освободить Стрелкова. Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Он был задержан еще летом прошлого года. Трех человек задержали у Московского городского суда за призывы в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РБК «У Мосгорсуда, где вынесли приговор Стрелкову, начались задержания», — подчеркнули журналисты. По итогу были задержаны трое человек. Они держали в руках плакаты, призывающие освободить Стрелкова. Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Он был задержан еще летом прошлого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям