Возле суда, где вынесли приговор Стрелкову, начали задерживать людей

Минимум трое человек были задержаны возле здания суда за призывы освободить Игоря Стрелкова
Трех человек задержали у Московского городского суда за призывы в поддержку бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает РБК
«У Мосгорсуда, где вынесли приговор Стрелкову, начались задержания», — подчеркнули журналисты. По итогу были задержаны трое человек. Они держали в руках плакаты, призывающие освободить Стрелкова.
Игорь Стрелков был приговорен к четырем годам колонии общего режима за призывы к экстремизму. Он был задержан еще летом прошлого года.
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