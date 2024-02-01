Путин: в студенческих кампусах надо создать условия для молодых семей

01 февраля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

По словам Путина, в студенческих городках важно строить по продуманному проекту, а не только красивому Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в студенческих кампусах нужно делать условия для жизни семей с детьми. Они должны учитывать потребности и возможности для воспитания детей молодыми семьями. Кроме того, следует строить продуманно, а не только красиво. Об этом российский глава сказал на совещании о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов, вспоминая вопросы студентов из Калининграда. «Университетские студенческие городки учитывали бы потребности молодых семей, чтобы также были возможности для воспитания детей. В студенческих городках должны появиться условия для молодых семей», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что такое решение важно для общества и страны в целом. Также глава РФ отметил, что на стадии согласования проектов нужно строить не только красиво, но и продумывать, чем наполнить жизнь студентов. А также четко понимать приоритеты развития в регионах. Кроме того, следует учитывать запросы, оценки и мнения самих учащихся.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в студенческих кампусах нужно делать условия для жизни семей с детьми. Они должны учитывать потребности и возможности для воспитания детей молодыми семьями. Кроме того, следует строить продуманно, а не только красиво. Об этом российский глава сказал на совещании о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов, вспоминая вопросы студентов из Калининграда. «Университетские студенческие городки учитывали бы потребности молодых семей, чтобы также были возможности для воспитания детей. В студенческих городках должны появиться условия для молодых семей», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он добавил, что такое решение важно для общества и страны в целом. Также глава РФ отметил, что на стадии согласования проектов нужно строить не только красиво, но и продумывать, чем наполнить жизнь студентов. А также четко понимать приоритеты развития в регионах. Кроме того, следует учитывать запросы, оценки и мнения самих учащихся.