Российский регион получит сотни миллионов, чтобы научить школьников управлять беспилотниками

Тамбовская область получит 280 млн рублей на развитие беспилотных систем
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Конференция по беспилотным аппаратам. Екатеринбург, беспилотник, оператор бпла, оператор фпв дрона, оператор fpv дрона
В Тамбовской области организуют классы по управлению БПЛА на базе 17 школ Фото:

Тамбовской области выделят субсидию в размере 280 миллионов рублей на подготовку школьников по программе «Беспилотные авиационные системы». Соответствующий указ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«На днях председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий регионам страны на реализацию мероприятий национального проекта „Беспилотные авиационные системы“. Тамбовская область получит почти 280 миллионов рублей», — говорится в пресс-службе кабмина. Уточняется, что регион стал одним из 30 победителей на выделение государственных субсидий в 2024 году.

По словам губернатора Тамбовской области Максима Егорова, развитие беспилотного авиастроения ведется далеко не во всех субъектах РФ. «Наша область вошла в число победителей соответствующего конкурса Министерства просвещения России. Ранее Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Тамбовская область уже приступила к ее решению», — сообщил глава региона.

По данным минобразования области, в этом году планируется организовать специальные классы и кружки на базе 17 школ региона. Учеников будут обучать основам программирования и управления беспилотниками. Кроме того, будет создан Центр практической подготовки БПЛА на базе Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева. При этом, в Центре намерены подготавливать не только студентов, но и всех желающих граждан.

Ранее экономист Никита Масленников в разговоре с URA.RU заявил, что развитие беспилотных систем в России является важным шагом для достижения технологического суверенитета страны. Он подчеркнул, что кроме военной сферы, беспилотники могли бы помочь МЧС в геологоразведке, наблюдении за лесными пожарами и разливами рек.

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Тамбовской области выделят субсидию в размере 280 миллионов рублей на подготовку школьников по программе «Беспилотные авиационные системы». Соответствующий указ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. «На днях председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий регионам страны на реализацию мероприятий национального проекта „Беспилотные авиационные системы“. Тамбовская область получит почти 280 миллионов рублей», — говорится в пресс-службе кабмина. Уточняется, что регион стал одним из 30 победителей на выделение государственных субсидий в 2024 году. По словам губернатора Тамбовской области Максима Егорова, развитие беспилотного авиастроения ведется далеко не во всех субъектах РФ. «Наша область вошла в число победителей соответствующего конкурса Министерства просвещения России. Ранее Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Тамбовская область уже приступила к ее решению», — сообщил глава региона. По данным минобразования области, в этом году планируется организовать специальные классы и кружки на базе 17 школ региона. Учеников будут обучать основам программирования и управления беспилотниками. Кроме того, будет создан Центр практической подготовки БПЛА на базе Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева. При этом, в Центре намерены подготавливать не только студентов, но и всех желающих граждан. Ранее экономист Никита Масленников в разговоре с URA.RU заявил, что развитие беспилотных систем в России является важным шагом для достижения технологического суверенитета страны. Он подчеркнул, что кроме военной сферы, беспилотники могли бы помочь МЧС в геологоразведке, наблюдении за лесными пожарами и разливами рек.
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