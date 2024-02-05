В Кургане на площади Ленина отключат подсветку елки и ледяных фигур

05 февраля 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Подсветка в ледовом городке на площади имени Ленина будет временно отключена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На площади имени Ленина в Кургане временно отключат подсветку главной елки и ледяных фигур в связи с плюсовой температурой воздуха и для того, чтобы избежать их таяние. Об этом городская администрация пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Сегодня вечером в связи с погодными условиями — положительной температурой наружного воздуха — временно не будет работать подсветка елки и ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния. Как только температура воздуха нормализуется, подсветка ледяных фигур будет работать в постоянном режиме», — указано в посте группы. Кроме этого, представители мэрии сообщают, что завтра будет начат демонтаж некоторых ледовых фигур, которые начали подтаивать в связи с потеплением. Сообщается, что это будет сделано для обеспечения безопасности жителей города. При этом сам ледовый городок, по данным мэрии, продолжает свою работу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане потеплеет до плюсовых температур. По данным синоптиков, 6—7 февраля ожидается повышение температуры воздуха до трех градусов.

На площади имени Ленина в Кургане временно отключат подсветку главной елки и ледяных фигур в связи с плюсовой температурой воздуха и для того, чтобы избежать их таяние. Об этом городская администрация пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Сегодня вечером в связи с погодными условиями — положительной температурой наружного воздуха — временно не будет работать подсветка елки и ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния. Как только температура воздуха нормализуется, подсветка ледяных фигур будет работать в постоянном режиме», — указано в посте группы. Кроме этого, представители мэрии сообщают, что завтра будет начат демонтаж некоторых ледовых фигур, которые начали подтаивать в связи с потеплением. Сообщается, что это будет сделано для обеспечения безопасности жителей города. При этом сам ледовый городок, по данным мэрии, продолжает свою работу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане потеплеет до плюсовых температур. По данным синоптиков, 6—7 февраля ожидается повышение температуры воздуха до трех градусов.