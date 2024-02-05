В Кургане на площади Ленина отключат подсветку елки и ледяных фигур

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Площадь Ленина. Ледовый городок. Курган, ледовый городок, площадь ленина
Подсветка в ледовом городке на площади имени Ленина будет временно отключена Фото:

На площади имени Ленина в Кургане временно отключат подсветку главной елки и ледяных фигур в связи с плюсовой температурой воздуха и для того, чтобы избежать их таяние. Об этом городская администрация пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Сегодня вечером в связи с погодными условиями — положительной температурой наружного воздуха — временно не будет работать подсветка елки и ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния. Как только температура воздуха нормализуется, подсветка ледяных фигур будет работать в постоянном режиме», — указано в посте группы.

Кроме этого, представители мэрии сообщают, что завтра будет начат демонтаж некоторых ледовых фигур, которые начали подтаивать в связи с потеплением. Сообщается, что это будет сделано для обеспечения безопасности жителей города. При этом сам ледовый городок, по данным мэрии, продолжает свою работу.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане потеплеет до плюсовых температур. По данным синоптиков, 6—7 февраля ожидается повышение температуры воздуха до трех градусов.

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На площади имени Ленина в Кургане временно отключат подсветку главной елки и ледяных фигур в связи с плюсовой температурой воздуха и для того, чтобы избежать их таяние. Об этом городская администрация пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Сегодня вечером в связи с погодными условиями — положительной температурой наружного воздуха — временно не будет работать подсветка елки и ледяных фигур. Такое решение принято во избежание их дальнейшего таяния. Как только температура воздуха нормализуется, подсветка ледяных фигур будет работать в постоянном режиме», — указано в посте группы. Кроме этого, представители мэрии сообщают, что завтра будет начат демонтаж некоторых ледовых фигур, которые начали подтаивать в связи с потеплением. Сообщается, что это будет сделано для обеспечения безопасности жителей города. При этом сам ледовый городок, по данным мэрии, продолжает свою работу. Ранее URA.RU писало, что в Кургане потеплеет до плюсовых температур. По данным синоптиков, 6—7 февраля ожидается повышение температуры воздуха до трех градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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