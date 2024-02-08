Байдена отказались обвинять по делу о хранении секретных документов

09 февраля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Плохая память Байдена стала его козырем на суде присяжных Фото: Official White House / Adam Schultz Специальный прокурор Роберт Хер не намерен по итогам завершенного расследования предъявлять президенту США Джо Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что тот умышленно хранил секретные документы. Об этом говорится в докладе спецпрокурора по итогам завершенного разбирательства. «Байден умышленно хранил секретную информацию после завершения срока своего вице-президентства. Но мы пришли к выводу, что в деле нет оснований для уголовных обвинений», — приводит ТАСС слова спецпрокурора. Хер отметил, что на суде Байден позиционирует себя в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью. И ему было трудно убедить присяжных в том, что пожилого человека следует признать виновным в таком серьезном преступлении. В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США с 2009—2017 годы. Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специальный прокурор Роберт Хер не намерен по итогам завершенного расследования предъявлять президенту США Джо Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что тот умышленно хранил секретные документы. Об этом говорится в докладе спецпрокурора по итогам завершенного разбирательства. «Байден умышленно хранил секретную информацию после завершения срока своего вице-президентства. Но мы пришли к выводу, что в деле нет оснований для уголовных обвинений», — приводит ТАСС слова спецпрокурора. Хер отметил, что на суде Байден позиционирует себя в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью. И ему было трудно убедить присяжных в том, что пожилого человека следует признать виновным в таком серьезном преступлении. В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США с 2009—2017 годы. Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено и в отношении экс-президента Дональда Трампа. Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран.