CNN: прокуратура США нашла признание Трампа в хранении секретного документа

Федеральные прокуроры США располагают аудиозаписью, где уже бывший президент страны Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Материалы с грифами секретности изъяли из флоридского поместья Трампа в прошлом году и сейчас рассматривается вопрос о предъявлении ему соответствующих обвинений.
«Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где бывший президент Дональд Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Трамп в свою защиту утверждает, что собственноручно рассекретил все документы, вывезенные из Белого дома», — сообщает канал
Журналисты издания добавляют, что секретные материалы сотрудники правоохранительных органов нашли в офисе и частном доме действующего президента США Джо Байдена. Секретные материалы хранились в не приспособленных для их важности условиях.
Ранее помощник Трампа Патель счел подозреваемого в утечке данных Пентагона подставным лицом. Подозреваемый в раскрытии секретных документов Пентагона Джек Тейшейра действовал не в одиночку, а сам является марионеткой в руках кого-то еще. По словам исполняющего обязанности начальника штаба министра обороны США, помощника экс-президента США Дональда Трампа Каша Пателя, у подозреваемого были сообщники в Минобороны США.
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