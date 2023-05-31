CNN: прокуратура США нашла признание Трампа в хранении секретного документа

01 июня 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

На аудиозаписи Дональд Трамп признался в хранении секретного документа Пентагона Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Федеральные прокуроры США располагают аудиозаписью, где уже бывший президент страны Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Материалы с грифами секретности изъяли из флоридского поместья Трампа в прошлом году и сейчас рассматривается вопрос о предъявлении ему соответствующих обвинений. «Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где бывший президент Дональд Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Трамп в свою защиту утверждает, что собственноручно рассекретил все документы, вывезенные из Белого дома», — сообщает канал CNN со ссылкой на многочисленные источники. Журналисты издания добавляют, что секретные материалы сотрудники правоохранительных органов нашли в офисе и частном доме действующего президента США Джо Байдена. Секретные материалы хранились в не приспособленных для их важности условиях. Ранее помощник Трампа Патель счел подозреваемого в утечке данных Пентагона подставным лицом. Подозреваемый в раскрытии секретных документов Пентагона Джек Тейшейра действовал не в одиночку, а сам является марионеткой в руках кого-то еще. По словам исполняющего обязанности начальника штаба министра обороны США, помощника экс-президента США Дональда Трампа Каша Пателя, у подозреваемого были сообщники в Минобороны США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральные прокуроры США располагают аудиозаписью, где уже бывший президент страны Дональд Трамп признается в хранении секретного документа Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Материалы с грифами секретности изъяли из флоридского поместья Трампа в прошлом году и сейчас рассматривается вопрос о предъявлении ему соответствующих обвинений. «Федеральные прокуроры получили аудиозапись состоявшейся летом 2021 года встречи, где бывший президент Дональд Трамп признает, что располагает секретным документом Пентагона о потенциальном нападении на Иран. Трамп в свою защиту утверждает, что собственноручно рассекретил все документы, вывезенные из Белого дома», — сообщает канал CNN со ссылкой на многочисленные источники. Журналисты издания добавляют, что секретные материалы сотрудники правоохранительных органов нашли в офисе и частном доме действующего президента США Джо Байдена. Секретные материалы хранились в не приспособленных для их важности условиях. Ранее помощник Трампа Патель счел подозреваемого в утечке данных Пентагона подставным лицом. Подозреваемый в раскрытии секретных документов Пентагона Джек Тейшейра действовал не в одиночку, а сам является марионеткой в руках кого-то еще. По словам исполняющего обязанности начальника штаба министра обороны США, помощника экс-президента США Дональда Трампа Каша Пателя, у подозреваемого были сообщники в Минобороны США.