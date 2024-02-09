В Китае увидели неожиданный эффект от интервью Путина Карлсону

Global Times: интервью Путина поможет Западу принять Китай как мирную страну

09 февраля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

По словам Ли Хайдун, интервью Путина Карлсону положительно влияет на имидж Китая Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным поможет Западу быть более объективным к КНР и принять страну в качестве мирной. Также слова российского главы позволят американскому обществу сформировать более объективное мнение по украинскому кризису и спорам между Россией и США. Об этом сообщает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. «Это интервью с Путиным также способствует тому, чтобы западное общество было более объективным в отношении характера дипломатической философии и действий Китая, а также формирует у международного сообщества представление о том, что Китай является действительно мирной и стабильной страной», — передает Global Times слова Ли Хайдун. Также китайские аналитики заявили, что высказывания главы РФ в интервью демонстрируют дипломатическое стремление КНР к стабильности и миру. Статья по теме Путин озвучил новые сигналы США в интервью Такеру Карлсону Помимо прочего, беседа Карлсона и Путина поможет обществу на Западе сформировать более сбалансированные взгляды на тему Украины. При этом интервью позволит не поддаваться американской общественности введению в заблуждение со стороны политиков США и местных СМИ. Ранее на интервью отреагировал Запад. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился со словами Путина признав стратегическую ошибку Штатов в использовании доллара как инструмента для борьбы. В свою очередь, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в соцсети X, что эта беседа может спасти человечество. Более подробно URA.RU рассказывает в своем материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным поможет Западу быть более объективным к КНР и принять страну в качестве мирной. Также слова российского главы позволят американскому обществу сформировать более объективное мнение по украинскому кризису и спорам между Россией и США. Об этом сообщает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. «Это интервью с Путиным также способствует тому, чтобы западное общество было более объективным в отношении характера дипломатической философии и действий Китая, а также формирует у международного сообщества представление о том, что Китай является действительно мирной и стабильной страной», — передает Global Times слова Ли Хайдун. Также китайские аналитики заявили, что высказывания главы РФ в интервью демонстрируют дипломатическое стремление КНР к стабильности и миру. Помимо прочего, беседа Карлсона и Путина поможет обществу на Западе сформировать более сбалансированные взгляды на тему Украины. При этом интервью позволит не поддаваться американской общественности введению в заблуждение со стороны политиков США и местных СМИ. Ранее на интервью отреагировал Запад. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился со словами Путина признав стратегическую ошибку Штатов в использовании доллара как инструмента для борьбы. В свою очередь, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в соцсети X, что эта беседа может спасти человечество. Более подробно URA.RU рассказывает в своем материале.