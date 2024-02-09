В Китае увидели неожиданный эффект от интервью Путина Карлсону

Global Times: интервью Путина поможет Западу принять Китай как мирную страну
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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин
По словам Ли Хайдун, интервью Путина Карлсону положительно влияет на имидж Китая Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным поможет Западу быть более объективным к КНР и принять страну в качестве мирной. Также слова российского главы позволят американскому обществу сформировать более объективное мнение по украинскому кризису и спорам между Россией и США. Об этом сообщает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

«Это интервью с Путиным также способствует тому, чтобы западное общество было более объективным в отношении характера дипломатической философии и действий Китая, а также формирует у международного сообщества представление о том, что Китай является действительно мирной и стабильной страной», — передает Global Times слова Ли Хайдун. Также китайские аналитики заявили, что высказывания главы РФ в интервью демонстрируют дипломатическое стремление КНР к стабильности и миру.

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Помимо прочего, беседа Карлсона и Путина поможет обществу на Западе сформировать более сбалансированные взгляды на тему Украины. При этом интервью позволит не поддаваться американской общественности введению в заблуждение со стороны политиков США и местных СМИ.

Ранее на интервью отреагировал Запад. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился со словами Путина признав стратегическую ошибку Штатов в использовании доллара как инструмента для борьбы. В свою очередь, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в соцсети X, что эта беседа может спасти человечество. Более подробно URA.RU рассказывает в своем материале.

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Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным поможет Западу быть более объективным к КНР и принять страну в качестве мирной. Также слова российского главы позволят американскому обществу сформировать более объективное мнение по украинскому кризису и спорам между Россией и США. Об этом сообщает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. «Это интервью с Путиным также способствует тому, чтобы западное общество было более объективным в отношении характера дипломатической философии и действий Китая, а также формирует у международного сообщества представление о том, что Китай является действительно мирной и стабильной страной», — передает Global Times слова Ли Хайдун. Также китайские аналитики заявили, что высказывания главы РФ в интервью демонстрируют дипломатическое стремление КНР к стабильности и миру. Помимо прочего, беседа Карлсона и Путина поможет обществу на Западе сформировать более сбалансированные взгляды на тему Украины. При этом интервью позволит не поддаваться американской общественности введению в заблуждение со стороны политиков США и местных СМИ. Ранее на интервью отреагировал Запад. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился со словами Путина признав стратегическую ошибку Штатов в использовании доллара как инструмента для борьбы. В свою очередь, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер написал в соцсети X, что эта беседа может спасти человечество. Более подробно URA.RU рассказывает в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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