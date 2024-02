Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону

Илон Маск согласился с Путиным, признав ошибку США с долларом

09 февраля 2024

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. Его опубликовали 9 февраля. В нем Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Глава РФ также рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей и сообщил, о чем говорил с украинским лидером. О реакции Запада на разговор Путина с Карлсоном — в материале URA.RU. Илон Маск Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с Путиным, который указал, что грубейшая стратегическая ошибка США заключалась в использовании доллара в качестве инструмента для борьбы на мировой арене. «Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие», — написал Маск в соцсети X. Он добавил, что это было глупым шагом. Скотт Риттер Интервью Путина журналисту Карлсону может спасти человечество, написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. «Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства», — подчеркнул он. По его словам, это интервью открывает дверь в «русскую душу». The New York Times Путин, дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировал свою тактическую уверенность в момент уязвимости украинской стороны, написала газета The New York Times. В материале отмечают, что в настоящий момент Украина борется на поле боя, а ее дальнейшая помощь заблокирована Конгрессом США. The Wall Street Journal Американская газета The Wall Street Journal написала, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника Эвана Гершковича, после того как российский лидер упомянул о такой возможности в своем интервью журналисту Такеру Карлсону. В беседе Путин рассказал, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос Гершковича. Он не исключил, что журналист окажется на родине, но отметил, что решение этой проблемы возможно при встречном движении со стороны партнеров. Кроме того, глава РФ, говоря о возможности освобождения журналиста сказал, что страна сделала столько жестов доброй воли, что готова исчерпать все лимиты. Несмотря на это, он подчеркнул, что страна готова сотрудничать со всеми, но при условии взаимоуважения. «Мы с воодушевлением наблюдаем за стремлением России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и надеемся, что это приведет к его скорейшему освобождению и возвращению к семье и в наш отдел новостей», — говорится в заявлении Wall Street Journal. В интервью Путин также отмечал, что Гершкович конспиративно получал секретную информацию, мог делать это по неосторожности, собственной инициативе или был втянут в это. «Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался», — подчеркнул он. Российский лидер также сказал о том, что не знает на кого работал журналист. CNN Телеканал CNN написал, что во время интервью с Путиным Карлсон временами казался растерянным. Там назвали беседу крупной «пропагандистской» победой Путина. Newsweek Американский новостной журнал Newsweek после заявления Путина о том, что Украина отказалась от диалога по указаниям из Вашингтона направил запрос в МИД Украины на этот счет. Ответа пока не поступило.

