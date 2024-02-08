Путин озвучил новые сигналы США в интервью Такеру Карлсону

Си Цзиньпин первым из мировых лидеров мог о них узнать

08 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ и председатель КНР своим разговором еще больше оживили западные элиты, возбудившиеся из-за интервью Путина журналисту Такеру Карлсону Фото: Владимир Андреев © URA.RU В телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином 8 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о новых сигналах Западу, которые он озвучил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. И это, как пояснили URA.RU политологи, могло стать одним из поводов для беседы лидеров в период между записью и публикацией резонансного интервью. По их мнению, учитывая доверительные отношения с Си, Путину важно было донести до него эти позиции до того, как о них узнают западные элиты. Этот телефонный разговор президента Путина и председателя Си стал первым после их встречи в Пекине в октябре 2023 года. Тогда российский лидер в качестве главного гостя по личному приглашению Си Цзиньпина участвовал в форуме «Один пояс — один путь». Доверие между Россией и Китаем достигло беспрецедентного уровня, убеждены в Кремле Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Как сообщил во время брифинга помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Си «сверили позиции по международным вопросам», обсудили региональные проблемы. По словам Ушакова, «тесная координация России и Китая является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение» для Азиатско-Тихоокеанского региона. «Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2023 году продолжили поступательно развиваться и находятся на беспрецедентно высоком уровне», — сказал Ушаков. Путин и Си подтвердили общую позицию по поводу агрессивной политики Запада и прежде всего США. Как отметил Ушаков, они «решительно заявили о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других государств». «Лидеры понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания как России, так и Китая, — сказал помощник президента. — Они подчеркнули, что и дальше будут взаимодействовать на международной арене». Эксперты убеждены, что первым новые сигналы Владимира Путина Западу услышал журналист Такер Карлсон. Вторым — Си Цзиньпин Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 В Кремле заявили, что длившийся час разговор двух лидеров состоялся по случаю наступающего Китайского Нового года, или, как там его называют Праздника весны. Вместе с тем политологи обратили внимание на то, что лидеры созвонились буквально за 12 часов до официальной публикации резонансного интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор состоялся именно между записью интервью и его обнародованием. Тем самым российский президент мог сообщить своему коллеге о неких сигналах США, западным элитам, которые он послал через интервью Карлсону, пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. Он прослеживает этапность подготовки: интервью американскому журналисту, разговор с Си, публикация интервью. Это четкий сигнал западным элитам, которые погружены в украинский конфликт и следят за всеми высказываниями Путина. «Россия свою позицию обозначила давно. Она бескомпромиссная. В интервью Карлсону Путин, думаю, заявил какие-то новые моменты, предполагающие некое международное разрешение этого кризиса, позицию по другим вопросам. Об этом ему важно было поставить в известность Си Цзиньпина, чтобы усилить поддержку со стороны Китая на международной арене. А завтра это прозвучит на весь мир», — полагает эксперт. Эксперты считают, что главные месседжи и интервью Путина американскому журналисту, и разговора с Си Цзиньпином адресованы США, признавшими Россию и Китай своей главной угрозой и противниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Схожая ситуация была и в 2022 году, когда Путин прилетел в Пекин на открытие зимней Олимпиады. И тогда, считают аналитики, российский лидер предупредил Си Цзиньпина о том, что конфликт на Украине неизбежен — Запад неприкрыто подталкивал к нему. «Обсуждение международной ситуации предполагает такой обмен информацией в этом случае — это подчеркивает доверительные отношения лидеров наших стран», — объяснил Виталий Волчков. Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко также считает, что Путин в разговоре с Си мог рассказать о новых идеях, сигналах США и Западу в целом, озвученных в резонансном интервью. И тем самым президент пытается еще больше сблизить отношения России и Китая. «Это попытка приблизить Китай к российским публичным действиям — глобальным, ярким, мощным, медийным, подготовить к новым решениям. Мы видим, что Китай занимает более гибкую позицию, но в большей степени все-таки критикует Запад и возлагает на него ответственность за изменение ситуации в мире. Да, этот разговор Путина с Си — некий проброс сигналов, которые президент послал внешней аудитории в своем интервью Карлсону, чтобы подготовить Китай к этому», — считает политолог. В том, что ровно два года назад на встрече в Пекине Путин «откровенно проинформировал Си о планах по СВО», которая была призвана защитить мирных граждан Донбасса, убежден руководитель Центр экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Но сегодняшний звонок, по мнению эксперта, вряд ли связан с намерением Путина предупредить председателя Си о каких-то заявлениях, которые скоро станут известны всем. Новость по теме Помощник Путина рассказал подробности разговора президента России и Си Цзиньпина Замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Ниязов обращает внимание на то, что Китай оказался в похожей с Россией ситуации: он тоже испытывает «беспрецедентное давление», в том числе через западные СМИ. «Это те же ангажированные, хотя, казалось бы, авторитетные СМИ, которые муссируют тему, что в Китае якобы огромные экономические проблемы. Если все время говорить, что там все плохо, инвесторы действительно могут испугаться и начать выводить средства, — полагает Ниязов, подчеркивая, что только через Карлсона президент получил возможность достучаться до широкой аудитории на Западе. — В интервью Путина наверняка будут новые элементы [в позиции РФ]. Но они будут новыми для западной аудитории [не для Си]». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином 8 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о новых сигналах Западу, которые он озвучил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. И это, как пояснили URA.RU политологи, могло стать одним из поводов для беседы лидеров в период между записью и публикацией резонансного интервью. По их мнению, учитывая доверительные отношения с Си, Путину важно было донести до него эти позиции до того, как о них узнают западные элиты. Этот телефонный разговор президента Путина и председателя Си стал первым после их встречи в Пекине в октябре 2023 года. Тогда российский лидер в качестве главного гостя по личному приглашению Си Цзиньпина участвовал в форуме «Один пояс — один путь». Как сообщил во время брифинга помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Си «сверили позиции по международным вопросам», обсудили региональные проблемы. По словам Ушакова, «тесная координация России и Китая является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение» для Азиатско-Тихоокеанского региона. «Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в 2023 году продолжили поступательно развиваться и находятся на беспрецедентно высоком уровне», — сказал Ушаков. Путин и Си подтвердили общую позицию по поводу агрессивной политики Запада и прежде всего США. Как отметил Ушаков, они «решительно заявили о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других государств». «Лидеры понимают, что США практически осуществляют политику двойного сдерживания как России, так и Китая, — сказал помощник президента. — Они подчеркнули, что и дальше будут взаимодействовать на международной арене». В Кремле заявили, что длившийся час разговор двух лидеров состоялся по случаю наступающего Китайского Нового года, или, как там его называют Праздника весны. Вместе с тем политологи обратили внимание на то, что лидеры созвонились буквально за 12 часов до официальной публикации резонансного интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Разговор состоялся именно между записью интервью и его обнародованием. Тем самым российский президент мог сообщить своему коллеге о неких сигналах США, западным элитам, которые он послал через интервью Карлсону, пояснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. Он прослеживает этапность подготовки: интервью американскому журналисту, разговор с Си, публикация интервью. Это четкий сигнал западным элитам, которые погружены в украинский конфликт и следят за всеми высказываниями Путина. «Россия свою позицию обозначила давно. Она бескомпромиссная. Схожая ситуация была и в 2022 году, когда Путин прилетел в Пекин на открытие зимней Олимпиады. И тогда, считают аналитики, российский лидер предупредил Си Цзиньпина о том, что конфликт на Украине неизбежен — Запад неприкрыто подталкивал к нему. «Обсуждение международной ситуации предполагает такой обмен информацией в этом случае — это подчеркивает доверительные отношения лидеров наших стран», — объяснил Виталий Волчков. Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко также считает, что Путин в разговоре с Си мог рассказать о новых идеях, сигналах США и Западу в целом, озвученных в резонансном интервью. И тем самым президент пытается еще больше сблизить отношения России и Китая. «Это попытка приблизить Китай к российским публичным действиям — глобальным, ярким, мощным, медийным, подготовить к новым решениям. В том, что ровно два года назад на встрече в Пекине Путин «откровенно проинформировал Си о планах по СВО», которая была призвана защитить мирных граждан Донбасса, убежден руководитель Центр экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Но сегодняшний звонок, по мнению эксперта, вряд ли связан с намерением Путина предупредить председателя Си о каких-то заявлениях, которые скоро станут известны всем. Замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Ниязов обращает внимание на то, что Китай оказался в похожей с Россией ситуации: он тоже испытывает «беспрецедентное давление», в том числе через западные СМИ. «Это те же ангажированные, хотя, казалось бы, авторитетные СМИ, которые муссируют тему, что в Китае якобы огромные экономические проблемы. Если все время говорить, что там все плохо, инвесторы действительно могут испугаться и начать выводить средства, — полагает Ниязов, подчеркивая, что только через Карлсона президент получил возможность достучаться до широкой аудитории на Западе. — В интервью Путина наверняка будут новые элементы [в позиции РФ]. Но они будут новыми для западной аудитории [не для Си]».