МИД РФ пообещал жестко реагировать на попытки использовать замороженные активы

10 февраля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

В МИД РФ сообщили, что РФ примет контрмеры против западных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU МИД РФ будет жестко реагировать на действия западных стран в случае, если Запад направит замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом сообщило само ведомство. «Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы», — говорится в заявлении , опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Ведомство отметило, что в случае, если российские активы пойдут на помощь Киеву, то РФ примет финансовые и имущественные контрмеры. Ранее сообщалось, что страны большой семерки (G7) намерены заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет защищать замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киеву.

МИД РФ будет жестко реагировать на действия западных стран в случае, если Запад направит замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом сообщило само ведомство. «Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Ведомство отметило, что в случае, если российские активы пойдут на помощь Киеву, то РФ примет финансовые и имущественные контрмеры. Ранее сообщалось, что страны большой семерки (G7) намерены заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет защищать замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киеву.