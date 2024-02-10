МИД РФ пообещал жестко реагировать на попытки использовать замороженные активы

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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
В МИД РФ сообщили, что РФ примет контрмеры против западных стран Фото:

МИД РФ будет жестко реагировать на действия западных стран в случае, если Запад направит замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом сообщило само ведомство.

«Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Ведомство отметило, что в случае, если российские активы пойдут на помощь Киеву, то РФ примет финансовые и имущественные контрмеры.

Ранее сообщалось, что страны большой семерки (G7) намерены заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет защищать замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киеву.

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МИД РФ будет жестко реагировать на действия западных стран в случае, если Запад направит замороженные российские активы на помощь Украине. Об этом сообщило само ведомство. «Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками так или иначе лишить Россию права собственности на ее суверенные резервы», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Ведомство отметило, что в случае, если российские активы пойдут на помощь Киеву, то РФ примет финансовые и имущественные контрмеры. Ранее сообщалось, что страны большой семерки (G7) намерены заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет защищать замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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