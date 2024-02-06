06 февраля 2024

Politico: G7 хочет заложить активы РФ для кредитов на восстановление Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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G7 хотят использовать активы РФ для восстановления Украины Фото:

Страны большой семерки (G7) готовы заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Об этом рассказывают источники, участвовавшие в процессе переговоров.

«Группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти (российские — прим. URA.RU) активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины», — пишет со ссылкой на источники газета Politico. По мнению одного из собеседников издания, в ситуации с конфискацией активов любой из участников будет озабочен потенциальными последствиями.

Отмечается, что G7 планируют конфискацию только в случае отказа Москвы от выплаты репараций после окончания конфликта. В то же время не все европейские дипломаты считают, что в кремле положительно оценят такое решение. По мнению авторов статьи, чем больше идет затягивание вопроса по конфискованным активам России, тем сложнее становится принять решение.

Говоря о репарациях в пользу Украины, агентство Reuters отмечало, что они могут заработать до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, которые будут обеспечены будущими исками к России на возмещение ущерба, причиненного в ходе военных действий. Отмечается, что это может стать хорошим запасным планом для Киева.

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Страны большой семерки (G7) готовы заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Об этом рассказывают источники, участвовавшие в процессе переговоров. «Группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти (российские — прим. URA.RU) активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины», — пишет со ссылкой на источники газета Politico. По мнению одного из собеседников издания, в ситуации с конфискацией активов любой из участников будет озабочен потенциальными последствиями. Отмечается, что G7 планируют конфискацию только в случае отказа Москвы от выплаты репараций после окончания конфликта. В то же время не все европейские дипломаты считают, что в кремле положительно оценят такое решение. По мнению авторов статьи, чем больше идет затягивание вопроса по конфискованным активам России, тем сложнее становится принять решение. Говоря о репарациях в пользу Украины, агентство Reuters отмечало, что они могут заработать до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, которые будут обеспечены будущими исками к России на возмещение ущерба, причиненного в ходе военных действий. Отмечается, что это может стать хорошим запасным планом для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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