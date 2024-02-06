Politico: G7 хочет заложить активы РФ для кредитов на восстановление Украины

07 февраля 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

G7 хотят использовать активы РФ для восстановления Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Страны большой семерки (G7) готовы заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Об этом рассказывают источники, участвовавшие в процессе переговоров. «Группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти (российские — прим. URA.RU) активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины», — пишет со ссылкой на источники газета Politico . По мнению одного из собеседников издания, в ситуации с конфискацией активов любой из участников будет озабочен потенциальными последствиями. Отмечается, что G7 планируют конфискацию только в случае отказа Москвы от выплаты репараций после окончания конфликта. В то же время не все европейские дипломаты считают, что в кремле положительно оценят такое решение. По мнению авторов статьи, чем больше идет затягивание вопроса по конфискованным активам России, тем сложнее становится принять решение. Говоря о репарациях в пользу Украины, агентство Reuters отмечало, что они могут заработать до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, которые будут обеспечены будущими исками к России на возмещение ущерба, причиненного в ходе военных действий. Отмечается, что это может стать хорошим запасным планом для Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны большой семерки (G7) готовы заложить замороженные российские активы для получения кредитов на восстановление Украины в том случае, если Россия откажется от репараций в пользу Киева. Об этом рассказывают источники, участвовавшие в процессе переговоров. «Группа промышленно-развитых стран G7 рассматривает предложение использовать эти (российские — прим. URA.RU) активы в качестве залога для банковских кредитов, которые могут финансировать восстановление Украины», — пишет со ссылкой на источники газета Politico. По мнению одного из собеседников издания, в ситуации с конфискацией активов любой из участников будет озабочен потенциальными последствиями. Отмечается, что G7 планируют конфискацию только в случае отказа Москвы от выплаты репараций после окончания конфликта. В то же время не все европейские дипломаты считают, что в кремле положительно оценят такое решение. По мнению авторов статьи, чем больше идет затягивание вопроса по конфискованным активам России, тем сложнее становится принять решение. Говоря о репарациях в пользу Украины, агентство Reuters отмечало, что они могут заработать до 300 миллиардов долларов, продавая облигации, которые будут обеспечены будущими исками к России на возмещение ущерба, причиненного в ходе военных действий. Отмечается, что это может стать хорошим запасным планом для Киева.