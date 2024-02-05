В мире В Кремле заявили, что будут защищать арестованные российские активы 05 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на конфискацию активов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия будет защищать свои замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «РФ будет оспаривать такие решения. Мы будем защищать наши активы, которые незаконно заморозили и конфисковали. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем внимательно наблюдать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Россия будет защищать свои замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «РФ будет оспаривать такие решения. Мы будем защищать наши активы, которые незаконно заморозили и конфисковали. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем внимательно наблюдать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям