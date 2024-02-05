В Кремле заявили, что будут защищать арестованные российские активы

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на конфискацию активов РФ Фото:
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Россия будет защищать свои замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«РФ будет оспаривать такие решения. Мы будем защищать наши активы, которые незаконно заморозили и конфисковали. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем внимательно наблюдать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия будет защищать свои замороженные активы, даже если они будут использоваться для помощи Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «РФ будет оспаривать такие решения. Мы будем защищать наши активы, которые незаконно заморозили и конфисковали. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем внимательно наблюдать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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