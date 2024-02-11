Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО

Армения не собирается вступать в блок НАТО. Эта тема даже не обсуждается. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с альянсом есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», — рассказал Пашинян в интервью изданию The Telegraph.
Пашинян подчеркнул, что у Армении была программа индивидуального партнерства с НАТО. Он добавил, что эта программа представляет собой определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства в альянсе.
Ранее Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву, передает «Национальная служба новостей».
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