Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вступление в блок НАТО Фото:

Армения не собирается вступать в блок НАТО. Эта тема даже не обсуждается. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с альянсом есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», — рассказал Пашинян в интервью изданию The Telegraph.

Пашинян подчеркнул, что у Армении была программа индивидуального партнерства с НАТО. Он добавил, что эта программа представляет собой определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства в альянсе.

Ранее Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армения не собирается вступать в блок НАТО. Эта тема даже не обсуждается. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с альянсом есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», — рассказал Пашинян в интервью изданию The Telegraph. Пашинян подчеркнул, что у Армении была программа индивидуального партнерства с НАТО. Он добавил, что эта программа представляет собой определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства в альянсе. Ранее Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...