Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО

11 февраля 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вступление в блок НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения не собирается вступать в блок НАТО. Эта тема даже не обсуждается. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с альянсом есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», — рассказал Пашинян в интервью изданию The Telegraph. Пашинян подчеркнул, что у Армении была программа индивидуального партнерства с НАТО. Он добавил, что эта программа представляет собой определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства в альянсе. Ранее Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву, передает «Национальная служба новостей».

Армения не собирается вступать в блок НАТО. Эта тема даже не обсуждается. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с альянсом есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», — рассказал Пашинян в интервью изданию The Telegraph. Пашинян подчеркнул, что у Армении была программа индивидуального партнерства с НАТО. Он добавил, что эта программа представляет собой определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства в альянсе. Ранее Пашинян счел ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. По его словам, Ереван «вкусил горькие плоды» ориентации на Москву, передает «Национальная служба новостей».