Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков «Балтики»

12 февраля 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Сделки по передаче прав на линейку товаров заключены неправильно, передают «Ведомости» Фото: Илья Московец © URA.RU Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выявила ненадлежащее оформление сделки на передачу прав на линейку товарных знаков пивкомпании «Балтика» в странах СНГ, Грузии и Монголии. Об этом пишут «Ведомости». «Роспатент сообщила национальным патентным ведомствам стран СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные ранее сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании „Балтика“… оформлены ненадлежащим образом», — пишет издание. В Киргизии приостановили регистрацию по договору компании Karlsberg Kazakhstan. Как утверждают в компании «Балтика», 19 июля 2023 года некое «лицо со стороны компании» передало права на линейку товарных знаков «Балтика» компаниям Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, на Украине, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии, пишут «Ведомости». Договор могли подписать без участия президента «Балтики» Таймураза Боллоева. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах съезда «Единой России» в Москве ранее заявил, что национализация пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не планируется. «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с решениями, которые приняли недружественные России страны, сообщает «Национальная служба новостей».

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выявила ненадлежащее оформление сделки на передачу прав на линейку товарных знаков пивкомпании «Балтика» в странах СНГ, Грузии и Монголии. Об этом пишут «Ведомости». «Роспатент сообщила национальным патентным ведомствам стран СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные ранее сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании „Балтика“… оформлены ненадлежащим образом», — пишет издание. В Киргизии приостановили регистрацию по договору компании Karlsberg Kazakhstan. Как утверждают в компании «Балтика», 19 июля 2023 года некое «лицо со стороны компании» передало права на линейку товарных знаков «Балтика» компаниям Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, на Украине, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии, пишут «Ведомости». Договор могли подписать без участия президента «Балтики» Таймураза Боллоева. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах съезда «Единой России» в Москве ранее заявил, что национализация пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не планируется. «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с решениями, которые приняли недружественные России страны, сообщает «Национальная служба новостей».