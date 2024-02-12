Главврач курганской больницы получила награды от двух министерств РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , благодарность, награждение, вручение наград, торжественное мероприятие
Ирина Носкова получила благодарности от Минздрава и Минсельхоза Фото:

Исполняющая обязанности главврача межрайонной больницы №4 Ирина Носкова получила благодарности от двух министерств РФ. Награду ей вручили на выставке-форуме в Москве, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области.

«9 февраля 2024 года на выставке-форуме „Россия“ в Москве проходил День сельского хозяйства. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сельских территорий и. о. главного врача ГБУ „Межрайонная больница № 4“ Ирина Носкова награждена Благодарностью Министерства здравоохранения РФ и Благодарностью Министерства сельского хозяйства России», — говорится в сообщении депздрава.

Награды медработникам вручили заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель Минсельхоза Марина Афонина. Ирина Носкова назначена и. о. главврача межрайонной больницы №4 (р.п. Мишкино, п. Юргамыш) в сентябре 2023 года. По данным депздрава, по программе модернизация первичного звена здравоохранения в Мишкинском округе в 2023 году построили два модульных фельдшерско-акушерских пункта (в селах Бутырское и Коровье). Носкова также руководит больницей в городе Петухово.

И.о. главврача межрайонной больницы №4 Ирина Носкова получила благодарности от министерств в Москве
И.о. главврача межрайонной больницы №4 Ирина Носкова получила благодарности от министерств в Москве
Фото:
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющая обязанности главврача межрайонной больницы №4 Ирина Носкова получила благодарности от двух министерств РФ. Награду ей вручили на выставке-форуме в Москве, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области. «9 февраля 2024 года на выставке-форуме „Россия“ в Москве проходил День сельского хозяйства. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сельских территорий и. о. главного врача ГБУ „Межрайонная больница № 4“ Ирина Носкова награждена Благодарностью Министерства здравоохранения РФ и Благодарностью Министерства сельского хозяйства России», — говорится в сообщении депздрава. Награды медработникам вручили заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель Минсельхоза Марина Афонина. Ирина Носкова назначена и. о. главврача межрайонной больницы №4 (р.п. Мишкино, п. Юргамыш) в сентябре 2023 года. По данным депздрава, по программе модернизация первичного звена здравоохранения в Мишкинском округе в 2023 году построили два модульных фельдшерско-акушерских пункта (в селах Бутырское и Коровье). Носкова также руководит больницей в городе Петухово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...