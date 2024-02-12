Главврач курганской больницы получила награды от двух министерств РФ. Фото

12 февраля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Ирина Носкова получила благодарности от Минздрава и Минсельхоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Исполняющая обязанности главврача межрайонной больницы №4 Ирина Носкова получила благодарности от двух министерств РФ. Награду ей вручили на выставке-форуме в Москве, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области. «9 февраля 2024 года на выставке-форуме „Россия“ в Москве проходил День сельского хозяйства. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сельских территорий и. о. главного врача ГБУ „Межрайонная больница № 4“ Ирина Носкова награждена Благодарностью Министерства здравоохранения РФ и Благодарностью Министерства сельского хозяйства России», — говорится в сообщении депздрава. Награды медработникам вручили заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель Минсельхоза Марина Афонина. Ирина Носкова назначена и. о. главврача межрайонной больницы №4 (р.п. Мишкино, п. Юргамыш) в сентябре 2023 года. По данным депздрава, по программе модернизация первичного звена здравоохранения в Мишкинском округе в 2023 году построили два модульных фельдшерско-акушерских пункта (в селах Бутырское и Коровье). Носкова также руководит больницей в городе Петухово. И.о. главврача межрайонной больницы №4 Ирина Носкова получила благодарности от министерств в Москве Фото: Департамент здравоохранения Курганской области Фото: Департамент здравоохранения Курганской области

Исполняющая обязанности главврача межрайонной больницы №4 Ирина Носкова получила благодарности от двух министерств РФ. Награду ей вручили на выставке-форуме в Москве, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области. «9 февраля 2024 года на выставке-форуме „Россия“ в Москве проходил День сельского хозяйства. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сельских территорий и. о. главного врача ГБУ „Межрайонная больница № 4“ Ирина Носкова награждена Благодарностью Министерства здравоохранения РФ и Благодарностью Министерства сельского хозяйства России», — говорится в сообщении депздрава. Награды медработникам вручили заместитель Минздрава РФ Евгений Камкин и заместитель Минсельхоза Марина Афонина. Ирина Носкова назначена и. о. главврача межрайонной больницы №4 (р.п. Мишкино, п. Юргамыш) в сентябре 2023 года. По данным депздрава, по программе модернизация первичного звена здравоохранения в Мишкинском округе в 2023 году построили два модульных фельдшерско-акушерских пункта (в селах Бутырское и Коровье). Носкова также руководит больницей в городе Петухово.