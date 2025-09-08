Симоньян опубликовала первое сообщение после операции

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян 8 сентября сообщила, что перенесла хирургическую операцию и успешно вышла из наркоза. Об этом она написала в своем telegram-канале. По словам Симоньян, сейчас она чувствует себя удовлетворительно и благодарит всех, кто поддерживал ее в этот период.
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — заявила Маргарита Симоньян в telegram-канале.
В публикации Симоньян не уточнила причину операции и детали своего состояния, однако отметила, что процесс восстановления уже начался. Главный редактор RT выразила признательность своим друзьям, подписчикам и коллегам за оказанную поддержку.
Ранее в эфире на телеканале «Россия 24» журналистка сообщила о наличии у нее серьезных проблем со здоровьем. Несмотря на то что она не стала раскрывать точный диагноз, стало известно, что ей предстоит хирургическое вмешательство в области груди.
