Захарова заявила о поддержке Зеленского «потомками нацистов» в ФРГ

13 февраля 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов Фото: Размик Закарян © URA.RU Германия поддерживает нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так он ответила на статью немецкого журнала Bunte о Вальдемаре Бербок, дедушке нынешней главе МИД ФРГ Анналены Бербок. «Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала Захарова в telegram-канале. Она рассказала, что по данным журнала Bunte Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. Согласно документу, Бербок-старший был «безоговорочным национал-социалистом», «был полностью на стороне национал-социализма». Захарова отметила, что после опубликования этих данных прошло несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. По ее словам, издание Bild также опубликовало целый список известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков. Ранее Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты Америки в поддержке нацистов. Она заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Это происходит при поддержке и благословении американских органов госвласти, считает Захарова.

Германия поддерживает нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так он ответила на статью немецкого журнала Bunte о Вальдемаре Бербок, дедушке нынешней главе МИД ФРГ Анналены Бербок. «Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала Захарова в telegram-канале. Она рассказала, что по данным журнала Bunte Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. Согласно документу, Бербок-старший был «безоговорочным национал-социалистом», «был полностью на стороне национал-социализма». Захарова отметила, что после опубликования этих данных прошло несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. По ее словам, издание Bild также опубликовало целый список известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков. Ранее Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты Америки в поддержке нацистов. Она заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Это происходит при поддержке и благословении американских органов госвласти, считает Захарова.