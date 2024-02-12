12 февраля 2024

Захарова заявила о поддержке Зеленского «потомками нацистов» в ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова заявила, что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов Фото:

Германия поддерживает нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так он ответила на статью немецкого журнала Bunte о Вальдемаре Бербок, дедушке нынешней главе МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала Захарова в telegram-канале. Она рассказала, что по данным журнала Bunte Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. Согласно документу, Бербок-старший был «безоговорочным национал-социалистом», «был полностью на стороне национал-социализма».

Захарова отметила, что после опубликования этих данных прошло несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. По ее словам, издание Bild также опубликовало целый список известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков.

Ранее Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты Америки в поддержке нацистов. Она заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Это происходит при поддержке и благословении американских органов госвласти, считает Захарова.

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Германия поддерживает нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так он ответила на статью немецкого журнала Bunte о Вальдемаре Бербок, дедушке нынешней главе МИД ФРГ Анналены Бербок. «Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — написала Захарова в telegram-канале. Она рассказала, что по данным журнала Bunte Бербок во время Второй мировой войны носил звание офицера вермахта, будучи инженером в области ПВО. Согласно документу, Бербок-старший был «безоговорочным национал-социалистом», «был полностью на стороне национал-социализма». Захарова отметила, что после опубликования этих данных прошло несколько дней, а сама Бербок продолжает отмалчиваться. По ее словам, издание Bild также опубликовало целый список известных персон, признавшихся в нацистском прошлом своих предков. Ранее Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты Америки в поддержке нацистов. Она заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Это происходит при поддержке и благословении американских органов госвласти, считает Захарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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