Захарова обвинила США в поддержке нацистов

02 декабря 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

США поддерживают нацизм, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Она отметила, что их идеология в настоящий момент поддерживается США. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Нацисты убивали всех: евреев, славян, цыган и представителей других, с точки зрения Третьего рейха, «второсортных» народов». Сегодня эта идеология расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти. Это не свобода слова, а ее тотальное извращение», — написала Мария Захарова. Она подчеркнула, что при всем этом Вашингтон недоволен ростом антисемитских настроений в стране. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что Запад потворствует нацизму на Украине. В начале ноября Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией неонацизма. Против нее как раз выступали США и Украина.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Она отметила, что их идеология в настоящий момент поддерживается США. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Нацисты убивали всех: евреев, славян, цыган и представителей других, с точки зрения Третьего рейха, «второсортных» народов». Сегодня эта идеология расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти. Это не свобода слова, а ее тотальное извращение», — написала Мария Захарова. Она подчеркнула, что при всем этом Вашингтон недоволен ростом антисемитских настроений в стране. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что Запад потворствует нацизму на Украине. В начале ноября Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией неонацизма. Против нее как раз выступали США и Украина.