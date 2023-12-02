Захарова обвинила США в поддержке нацистов

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Медиа-форум "За правду и справедливость" встреча с Захаровой М. Санкт-Петербург, захарова мария
США поддерживают нацизм, заявила Мария Захарова Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Она отметила, что их идеология в настоящий момент поддерживается США. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Нацисты убивали всех: евреев, славян, цыган и представителей других, с точки зрения Третьего рейха, «второсортных» народов». Сегодня эта идеология расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти. Это не свобода слова, а ее тотальное извращение», — написала Мария Захарова. Она подчеркнула, что при всем этом Вашингтон недоволен ростом антисемитских настроений в стране.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что Запад потворствует нацизму на Украине. В начале ноября Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией неонацизма. Против нее как раз выступали США и Украина.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перед Белым домом «маршируют нацисты». Она отметила, что их идеология в настоящий момент поддерживается США. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Нацисты убивали всех: евреев, славян, цыган и представителей других, с точки зрения Третьего рейха, «второсортных» народов». Сегодня эта идеология расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти. Это не свобода слова, а ее тотальное извращение», — написала Мария Захарова. Она подчеркнула, что при всем этом Вашингтон недоволен ростом антисемитских настроений в стране. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что Запад потворствует нацизму на Украине. В начале ноября Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию России по борьбе с героизацией неонацизма. Против нее как раз выступали США и Украина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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