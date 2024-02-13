Киркоров пристыдил коллег по сцене за нападки на Пугачеву

13 февраля 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева многому его научила Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обидчики певицы Аллы Пугачевой совершают необоснованные нападки на нее. Об этом заявил Народный артист России Филипп Киркоров. «Они свой неуспех списывают на то, что Пугачева кого-то там запрещала. <…> Она давала плацдарм, стартовую площадку. И потом эти артисты на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать Пугачеву?» — заявил Филипп Киркоров, его слова передает портал Starhit. Таким образом артист ответил тем, кто считал, что Пугачева решала за других, кто будет работать в шоу-бизнесе. Киркоров отметил, что перенял у Пугачевой много опыта. По его словам, певица научила его не реагировать на негатив. Сам Киркоров признается, что он ранимый человек. Главное — это всегда идти вперед, советовала ему Пугачева. Благодаря певице Киркоров выбросил из жизни мелочность и «кухонные разборки», как признается артист. Ранее Киркоров, который попал под «культуру отмены» после «голой вечеринки» заявил, что не представляет свою жизнь без России. Он лишний раз отметил, что надо «не замерзать душой», надо любить.

Обидчики певицы Аллы Пугачевой совершают необоснованные нападки на нее. Об этом заявил Народный артист России Филипп Киркоров. «Они свой неуспех списывают на то, что Пугачева кого-то там запрещала. <…> Она давала плацдарм, стартовую площадку. И потом эти артисты на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать Пугачеву?» — заявил Филипп Киркоров, его слова передает портал Starhit. Таким образом артист ответил тем, кто считал, что Пугачева решала за других, кто будет работать в шоу-бизнесе. Киркоров отметил, что перенял у Пугачевой много опыта. По его словам, певица научила его не реагировать на негатив. Сам Киркоров признается, что он ранимый человек. Главное — это всегда идти вперед, советовала ему Пугачева. Благодаря певице Киркоров выбросил из жизни мелочность и «кухонные разборки», как признается артист. Ранее Киркоров, который попал под «культуру отмены» после «голой вечеринки» заявил, что не представляет свою жизнь без России. Он лишний раз отметил, что надо «не замерзать душой», надо любить.