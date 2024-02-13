На любимом россиянами турецком курорте произошло наводнение. Видео

Анталью затопило дождями
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Турция, море, пирс, пляж
Сильные дожди обрушились на Анталью Фото:

В турецком курортном городе Анталья, в котором россияне любят отдыхать, произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом сообщает газета Ekonomim.

«В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение», — говорится в материале. Отмечается, что передвижение по улицам затруднено.

Губернатор Антальи также прокомментировал непогоду. Он отметил, что из-за сильных дождей пришлось на один день закрыть школы и вузы.

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В турецком курортном городе Анталья, в котором россияне любят отдыхать, произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом сообщает газета Ekonomim. «В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение», — говорится в материале. Отмечается, что передвижение по улицам затруднено. Губернатор Антальи также прокомментировал непогоду. Он отметил, что из-за сильных дождей пришлось на один день закрыть школы и вузы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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