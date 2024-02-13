Сильные дожди обрушились на Анталью
В турецком курортном городе Анталья, в котором россияне любят отдыхать, произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом сообщает газета Ekonomim.
«В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение», — говорится в
Губернатор Антальи также прокомментировал непогоду. Он отметил, что из-за сильных дождей пришлось на один день закрыть школы и вузы.
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