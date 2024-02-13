В мире На любимом россиянами турецком курорте произошло наводнение. Видео Анталью затопило дождями 13 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 + Сильные дожди обрушились на Анталью Фото: Нина Калинина © URA.RU В турецком курортном городе Анталья, в котором россияне любят отдыхать, произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом сообщает газета Ekonomim. «В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение», — говорится в материале . Отмечается, что передвижение по улицам затруднено. Губернатор Антальи также прокомментировал непогоду. Он отметил, что из-за сильных дождей пришлось на один день закрыть школы и вузы. В турецком курортном городе Анталья, в котором россияне любят отдыхать, произошло наводнение из-за сильных дождей. Об этом сообщает газета Ekonomim. «В сельской местности в некоторых кварталах были затоплены дома и рабочие места. Из-за ливня в некоторых районах было нарушено транспортное сообщение», — говорится в материале. Отмечается, что передвижение по улицам затруднено. Губернатор Антальи также прокомментировал непогоду. Он отметил, что из-за сильных дождей пришлось на один день закрыть школы и вузы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям