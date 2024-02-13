В Пермском крае пройдут гонки на лопатах

Пермяки на скорость скатятся с горы на лопатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В субботу, 17 февраля, в Пермском крае пройдет гонка на лопатах. Пермякам нужно будет на скорость спуститься с горы на садовом инструменте. Информация об этом размещена в официальном сообществе всесезонного курорта «Губаха» в соцсети «ВКонтакте».

«На курорте „Губаха“ 17 февраля состоятся гонки на лопатах. Задача участников — технично спуститься на лопате и обогнать соперников. Принять участие смогут те, кто старше 18 лет», — сообщили представители курорта.

Организаторы отмечают, что участие в соревнованиях бесплатное. Единственным условием является наличие шлема и маски. Лопату, на которой нужно спускаться со склона, выдадут всем участникам. Победителю вручат главный приз — золотую лопату. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков приглашают поскакать на палке с головой лошади.