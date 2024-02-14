В Челябинской области банкротят санаторий «Дальняя дача». Скрин

14 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Санаторий находится на берегу озера и пользуется популярностью у отдыхающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о банкротстве озерского санатория «Дальняя дача» в Кыштыме. Эта информация следует из картотеки суда. «Иск подан Межрайонной инспекцией налоговой службы по управлению долгом. Должник — МУП Озерского городского округа санаторий „Дальняя дача“. Налоговая инспекция подала заявления о признании должника банкротом и об установлении размера требований кредиторов», — сообщается в картотеке суда. По данным базы Сбис, сумма претензий налоговой инспекции к санаторию составляет 25,8 миллиона рублей. При этом стоимость имущества санатория оценивается в 114,4 миллиона, а годовая выручка — в 100,8 миллиона рублей. В категории «Санатории и оздоровительные учреждения» санаторий занимает восьмое место в регионе. По информации на сайте здравницы, история санатория началась в 70-х годах 19 века. Здесь отдыхали управляющие кыштымских заводов. Как санаторий «Дальняя дача» был открыт в 1933 году. Затем его передали в ведение Атомпрома, и в советское время в нем поправляли здоровье работники атомного производства, поэтому он считался элитным. В наши дни заведение функционирует как санаторий, а также как площадка для корпоративов, конференций и свадеб. С иском о банкротстве выступила налоговая инспекция Фото: картотека арбитражного суда

В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о банкротстве озерского санатория «Дальняя дача» в Кыштыме. Эта информация следует из картотеки суда. «Иск подан Межрайонной инспекцией налоговой службы по управлению долгом. Должник — МУП Озерского городского округа санаторий „Дальняя дача“. Налоговая инспекция подала заявления о признании должника банкротом и об установлении размера требований кредиторов», — сообщается в картотеке суда. По данным базы Сбис, сумма претензий налоговой инспекции к санаторию составляет 25,8 миллиона рублей. При этом стоимость имущества санатория оценивается в 114,4 миллиона, а годовая выручка — в 100,8 миллиона рублей. В категории «Санатории и оздоровительные учреждения» санаторий занимает восьмое место в регионе. По информации на сайте здравницы, история санатория началась в 70-х годах 19 века. Здесь отдыхали управляющие кыштымских заводов. Как санаторий «Дальняя дача» был открыт в 1933 году. Затем его передали в ведение Атомпрома, и в советское время в нем поправляли здоровье работники атомного производства, поэтому он считался элитным. В наши дни заведение функционирует как санаторий, а также как площадка для корпоративов, конференций и свадеб.