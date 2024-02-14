В Челябинской области банкротят санаторий «Дальняя дача». Скрин

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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Санаторий находится на берегу озера и пользуется популярностью у отдыхающих Фото:

В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о банкротстве озерского санатория «Дальняя дача» в Кыштыме. Эта информация следует из картотеки суда.

«Иск подан Межрайонной инспекцией налоговой службы по управлению долгом. Должник — МУП Озерского городского округа санаторий „Дальняя дача“. Налоговая инспекция подала заявления о признании должника банкротом и об установлении размера требований кредиторов», — сообщается в картотеке суда.

По данным базы Сбис, сумма претензий налоговой инспекции к санаторию составляет 25,8 миллиона рублей. При этом стоимость имущества санатория оценивается в 114,4 миллиона, а годовая выручка — в 100,8 миллиона рублей. В категории «Санатории и оздоровительные учреждения» санаторий занимает восьмое место в регионе.

По информации на сайте здравницы, история санатория началась в 70-х годах 19 века. Здесь отдыхали управляющие кыштымских заводов. Как санаторий «Дальняя дача» был открыт в 1933 году. Затем его передали в ведение Атомпрома, и в советское время в нем поправляли здоровье работники атомного производства, поэтому он считался элитным. В наши дни заведение функционирует как санаторий, а также как площадка для корпоративов, конференций и свадеб.

С иском о банкротстве выступила налоговая инспекция
С иском о банкротстве выступила налоговая инспекция
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В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о банкротстве озерского санатория «Дальняя дача» в Кыштыме. Эта информация следует из картотеки суда. «Иск подан Межрайонной инспекцией налоговой службы по управлению долгом. Должник — МУП Озерского городского округа санаторий „Дальняя дача“. Налоговая инспекция подала заявления о признании должника банкротом и об установлении размера требований кредиторов», — сообщается в картотеке суда. По данным базы Сбис, сумма претензий налоговой инспекции к санаторию составляет 25,8 миллиона рублей. При этом стоимость имущества санатория оценивается в 114,4 миллиона, а годовая выручка — в 100,8 миллиона рублей. В категории «Санатории и оздоровительные учреждения» санаторий занимает восьмое место в регионе. По информации на сайте здравницы, история санатория началась в 70-х годах 19 века. Здесь отдыхали управляющие кыштымских заводов. Как санаторий «Дальняя дача» был открыт в 1933 году. Затем его передали в ведение Атомпрома, и в советское время в нем поправляли здоровье работники атомного производства, поэтому он считался элитным. В наши дни заведение функционирует как санаторий, а также как площадка для корпоративов, конференций и свадеб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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