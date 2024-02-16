Макрон обвинил РФ в «агрессивном» поведении в отношении Европы

17 февраля 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

По всей Европе фиксируют рост кибератак, отметил Эмманюэль Макрон Фото: Официальный сайт Европарламента Участившиеся кибератаки в Европе являются следствием «агрессивного» поведения России. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. «В последние месяцы по всей Европе операции по дезинформации и манипулированию, а также кибератаки резко участились, систематизировались и усилились. Это изменение четко демонстрирует агрессивную позицию (России — прим. URA.RU) в отношении нас», — высказывание Эммануэля Макрона приводит пресс-служба Елисейского дворца на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Французский лидер также выразил обеспокоенность увеличением числа «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. К этому, по его мнению, причастна Россия напрямую. Он добавил, что с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, но упомянул появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Макрон заявил, что международным институтам будет необходимо отреагировать, а России придется выступить с разъяснениями в случае подтверждения данных. Несколькими днями ранее в американских СМИ появились публикации — якобы Конгресс США начал обсуждать планы Москвы разместить ядерное оружие в космосе. При этом многие журналисты отмечали, что эти заявления были сделаны, чтобы повлиять на дополнительное финансирование Украины. Позже в Белом доме высказали опасения по этому вопросу. В Москве назвали слухами эту информацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие высказывания являются уловками властей США. Кремль официально подтвердил готовность обсуждать с Вашингтоном вопросы противоспутникового вооружения, передает МК.RU . Позже американский президент Джо Байден заявил, что не видит ядерной угрозы в действиях России. Он добавил, что Москва не осуществляла вывод в космос противоспутникового оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участившиеся кибератаки в Европе являются следствием «агрессивного» поведения России. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. «В последние месяцы по всей Европе операции по дезинформации и манипулированию, а также кибератаки резко участились, систематизировались и усилились. Это изменение четко демонстрирует агрессивную позицию (России — прим. URA.RU) в отношении нас», — высказывание Эммануэля Макрона приводит пресс-служба Елисейского дворца на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Французский лидер также выразил обеспокоенность увеличением числа «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. К этому, по его мнению, причастна Россия напрямую. Он добавил, что с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, но упомянул появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Макрон заявил, что международным институтам будет необходимо отреагировать, а России придется выступить с разъяснениями в случае подтверждения данных. Несколькими днями ранее в американских СМИ появились публикации — якобы Конгресс США начал обсуждать планы Москвы разместить ядерное оружие в космосе. При этом многие журналисты отмечали, что эти заявления были сделаны, чтобы повлиять на дополнительное финансирование Украины. Позже в Белом доме высказали опасения по этому вопросу. В Москве назвали слухами эту информацию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие высказывания являются уловками властей США. Кремль официально подтвердил готовность обсуждать с Вашингтоном вопросы противоспутникового вооружения, передает МК.RU. Позже американский президент Джо Байден заявил, что не видит ядерной угрозы в действиях России. Он добавил, что Москва не осуществляла вывод в космос противоспутникового оружия.