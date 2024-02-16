Байден заявил, что США не видят ядерной угрозы в действиях России

Вашингтон не видит ядерной угрозы в действиях Москвы. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
«США не видит ядерной угрозы в действиях России. Москва не осуществляла вывод в космос противоспутникового оружия, и мы надеемся, что это не произойдет», — сказал Джо Байден во время
Днем ранее в Белом доме высказали опасения — Россия разрабатывает оружие против спутников. В Москве ответили, что это слухи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания являются уловками Вашингтона. Кремль официально подтвердил готовность общаться с США по вопросам противоспутникового вооружения, пишет
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