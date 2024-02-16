Байден заявил, что США не видят ядерной угрозы в действиях России

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден оценил риск ядерной угрозы со стороны РФ Фото:

Вашингтон не видит ядерной угрозы в действиях Москвы. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«США не видит ядерной угрозы в действиях России. Москва не осуществляла вывод в космос противоспутникового оружия, и мы надеемся, что это не произойдет», — сказал Джо Байден во время брифинга для журналистов в Белом доме. Трансляция ведется на платформе YouTube.

Днем ранее в Белом доме высказали опасения — Россия разрабатывает оружие против спутников. В Москве ответили, что это слухи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания являются уловками Вашингтона. Кремль официально подтвердил готовность общаться с США по вопросам противоспутникового вооружения, пишет МК.RU.

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Вашингтон не видит ядерной угрозы в действиях Москвы. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «США не видит ядерной угрозы в действиях России. Москва не осуществляла вывод в космос противоспутникового оружия, и мы надеемся, что это не произойдет», — сказал Джо Байден во время брифинга для журналистов в Белом доме. Трансляция ведется на платформе YouTube. Днем ранее в Белом доме высказали опасения — Россия разрабатывает оружие против спутников. В Москве ответили, что это слухи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания являются уловками Вашингтона. Кремль официально подтвердил готовность общаться с США по вопросам противоспутникового вооружения, пишет МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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