В мире США Байден заявил, что США не видят ядерной угрозы в действиях России 16 февраля 2024 в 23:15 Размер текста - 17 + Джо Байден оценил риск ядерной угрозы со стороны РФ Фото: Official White House / Cameron Smith Вашингтон не видит ядерной угрозы в действиях Москвы. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «США не видит ядерной угрозы в действиях России. Москва не осуществляла вывод в космос противоспутникового оружия, и мы надеемся, что это не произойдет», — сказал Джо Байден во время брифинга для журналистов в Белом доме. Трансляция ведется на платформе YouTube. Днем ранее в Белом доме высказали опасения — Россия разрабатывает оружие против спутников. В Москве ответили, что это слухи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания являются уловками Вашингтона. Кремль официально подтвердил готовность общаться с США по вопросам противоспутникового вооружения, пишет МК.RU . Вашингтон не видит ядерной угрозы в действиях Москвы. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «США не видит ядерной угрозы в действиях России. Москва не осуществляла вывод в космос противоспутникового оружия, и мы надеемся, что это не произойдет», — сказал Джо Байден во время брифинга для журналистов в Белом доме. Трансляция ведется на платформе YouTube. Днем ранее в Белом доме высказали опасения — Россия разрабатывает оружие против спутников. В Москве ответили, что это слухи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания являются уловками Вашингтона. Кремль официально подтвердил готовность общаться с США по вопросам противоспутникового вооружения, пишет МК.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям