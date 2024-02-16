В курганском райцентре затопило библиотеку из-за коммунальной аварии

В райцентре Целинное Курганской области в результате неисправности системы отопления затопило библиотеку. Об этом URA.RU сообщил местный житель.
«В Целинном в здании где находятся районные школа искусств и библиотека была коммунальная авария. Прорвало систему отопления в нескольких местах, затопило книги и оборудование», — пояснил житель Целинного округа.
По словам курганца, осенью 2023 года здание приняли к отопительному сезону с бандажами на трубах. Он добавил, что руководители закрыли глаза на неготовность объекта к зиме.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Целинного округа по теме публикации. Ответ ожидается.
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