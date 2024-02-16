16 февраля 2024

В курганском райцентре затопило библиотеку из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Челябинск, библиотека, книги, книгохранилище
В Целинном пострадала библиотека из-за прорыва труб Фото:

В райцентре Целинное Курганской области в результате неисправности системы отопления затопило библиотеку. Об этом URA.RU сообщил местный житель.

«В Целинном в здании где находятся районные школа искусств и библиотека была коммунальная авария. Прорвало систему отопления в нескольких местах, затопило книги и оборудование», — пояснил житель Целинного округа.

По словам курганца, осенью 2023 года здание приняли к отопительному сезону с бандажами на трубах. Он добавил, что руководители закрыли глаза на неготовность объекта к зиме.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Целинного округа по теме публикации. Ответ ожидается.

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В райцентре Целинное Курганской области в результате неисправности системы отопления затопило библиотеку. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Целинном в здании где находятся районные школа искусств и библиотека была коммунальная авария. Прорвало систему отопления в нескольких местах, затопило книги и оборудование», — пояснил житель Целинного округа. По словам курганца, осенью 2023 года здание приняли к отопительному сезону с бандажами на трубах. Он добавил, что руководители закрыли глаза на неготовность объекта к зиме. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Целинного округа по теме публикации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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