В курганском райцентре затопило библиотеку из-за коммунальной аварии

17 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Целинном пострадала библиотека из-за прорыва труб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В райцентре Целинное Курганской области в результате неисправности системы отопления затопило библиотеку. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Целинном в здании где находятся районные школа искусств и библиотека была коммунальная авария. Прорвало систему отопления в нескольких местах, затопило книги и оборудование», — пояснил житель Целинного округа. По словам курганца, осенью 2023 года здание приняли к отопительному сезону с бандажами на трубах. Он добавил, что руководители закрыли глаза на неготовность объекта к зиме. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Целинного округа по теме публикации. Ответ ожидается.

В райцентре Целинное Курганской области в результате неисправности системы отопления затопило библиотеку. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Целинном в здании где находятся районные школа искусств и библиотека была коммунальная авария. Прорвало систему отопления в нескольких местах, затопило книги и оборудование», — пояснил житель Целинного округа. По словам курганца, осенью 2023 года здание приняли к отопительному сезону с бандажами на трубах. Он добавил, что руководители закрыли глаза на неготовность объекта к зиме. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Целинного округа по теме публикации. Ответ ожидается.