112: самолет L-410 экстренно садится в Хабаровском крае из-за обледенения

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Чешский самолет на УЗГА. ЕКатеринбург, легкая авиация, l-410
Предварительно, L-410 должен совершить посадку из-за обледенения судна Фото:

В Комсомольске-на-Амуре самолет L-410, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, готовится совершить аварийную посадку. Об этом написали в telegram-канале 112.

«Самолет L-410, следующий по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, готовится к аварийной посадке на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре», — пишет telegram-канал. Уточняется, что на борту находятся только два члена экипажа. По предварительным данным, самолет вынужден совершить посадку из-за сильного обледенения борта.

Хурба — региональный аэропорт Комсомольска-на-Амуре и авиабаза Министерства обороны РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Комсомольске-на-Амуре самолет L-410, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, готовится совершить аварийную посадку. Об этом написали в telegram-канале 112. «Самолет L-410, следующий по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, готовится к аварийной посадке на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре», — пишет telegram-канал. Уточняется, что на борту находятся только два члена экипажа. По предварительным данным, самолет вынужден совершить посадку из-за сильного обледенения борта. Хурба — региональный аэропорт Комсомольска-на-Амуре и авиабаза Министерства обороны РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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