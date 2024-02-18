112: самолет L-410 экстренно садится в Хабаровском крае из-за обледенения

18 февраля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Предварительно, L-410 должен совершить посадку из-за обледенения судна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Комсомольске-на-Амуре самолет L-410, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, готовится совершить аварийную посадку. Об этом написали в telegram-канале 112. «Самолет L-410, следующий по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, готовится к аварийной посадке на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре», — пишет telegram-канал. Уточняется, что на борту находятся только два члена экипажа. По предварительным данным, самолет вынужден совершить посадку из-за сильного обледенения борта. Хурба — региональный аэропорт Комсомольска-на-Амуре и авиабаза Министерства обороны РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Комсомольске-на-Амуре самолет L-410, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, готовится совершить аварийную посадку. Об этом написали в telegram-канале 112. «Самолет L-410, следующий по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск, готовится к аварийной посадке на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре», — пишет telegram-канал. Уточняется, что на борту находятся только два члена экипажа. По предварительным данным, самолет вынужден совершить посадку из-за сильного обледенения борта. Хурба — региональный аэропорт Комсомольска-на-Амуре и авиабаза Министерства обороны РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.