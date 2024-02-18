Сотни тысяч украинцев подают заявки на покупку оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патроны. Челябинск, пуля, боеприпасы, патроны, оружие, охота, гильза, охотничьи патроны, магазин с патронами, 308 калибр
Единый реестр оружия фиксирует заявки от почти 226 тысяч украинцев Фото:

Около 226 тысяч украинцев подали заявления на приобретение и хранение оружия. Об этом сказано на сайте МВД страны.

Почти 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов было подано украинцами через Единый реестр оружия. «По состоянию на 16 февраля зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия», — сообщает МВД Украины.

Ранее URA.RU писало о том, что Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие. Чаще всего оно попадает на черный рынок.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 226 тысяч украинцев подали заявления на приобретение и хранение оружия. Об этом сказано на сайте МВД страны. Почти 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов было подано украинцами через Единый реестр оружия. «По состоянию на 16 февраля зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия», — сообщает МВД Украины. Ранее URA.RU писало о том, что Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие. Чаще всего оно попадает на черный рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...