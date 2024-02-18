Сотни тысяч украинцев подают заявки на покупку оружия

18 февраля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Единый реестр оружия фиксирует заявки от почти 226 тысяч украинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около 226 тысяч украинцев подали заявления на приобретение и хранение оружия. Об этом сказано на сайте МВД страны. Почти 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов было подано украинцами через Единый реестр оружия. «По состоянию на 16 февраля зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия», — сообщает МВД Украины. Ранее URA.RU писало о том, что Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие. Чаще всего оно попадает на черный рынок.

Около 226 тысяч украинцев подали заявления на приобретение и хранение оружия. Об этом сказано на сайте МВД страны. Почти 226 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов было подано украинцами через Единый реестр оружия. «По состоянию на 16 февраля зарегистрировано уже 225 977 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия», — сообщает МВД Украины. Ранее URA.RU писало о том, что Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие. Чаще всего оно попадает на черный рынок.