Незаконно поставляемое на Украину российское оружие попадает на черный рынок 03 июня 2023 в 21:06 Размер текста - 17 + Запад незаконно экспортирует российское оружие Украине, отметили в ФСВТС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие, которое затем попадает на черный рынок. Об этом рассказали в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). «Незаконно реэкспортируемое [странами Запада] российское вооружение, под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках», — отмечается в ведомстве. Его слова передает ТАСС. Федеральная служба отмечает, что все это вызывает большую обеспокоенность со стороны РФ, ведь таким образом Запад потворствует терроризму. Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что Украина является главным поставщиком оружия на черном рынке. Например, в Мексике у боевика из картеля замечали американскую ракетную систему Javelin, которую США поставляли Киеву в рамках военной поддержки. Запад перепродает Украине незаконно приобретенное российское оружие, которое затем попадает на черный рынок. Об этом рассказали в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). «Незаконно реэкспортируемое [странами Запада] российское вооружение, под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках», — отмечается в ведомстве. Его слова передает ТАСС. Федеральная служба отмечает, что все это вызывает большую обеспокоенность со стороны РФ, ведь таким образом Запад потворствует терроризму. Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что Украина является главным поставщиком оружия на черном рынке. Например, в Мексике у боевика из картеля замечали американскую ракетную систему Javelin, которую США поставляли Киеву в рамках военной поддержки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям