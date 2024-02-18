Минобороны: армия РФ продвинулась почти на 8,6 км после взятия Авдеевки

Минобороны рассказали, что Авдеевка была освобождена 17 февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили Андреевку 17 февраля и продвинулись почти на 10 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Российские войска 17 февраля освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км», — говорится в заявлении. Его приводит ТАСС.
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