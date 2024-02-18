Минобороны: армия РФ продвинулась почти на 8,6 км после взятия Авдеевки

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Вооруженные силы РФ. stock, разведчик, разведка, спецназ, сво, stock
Минобороны рассказали, что Авдеевка была освобождена 17 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили Андреевку 17 февраля и продвинулись почти на 10 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Российские войска 17 февраля освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км», — говорится в заявлении. Его приводит ТАСС.

Ранее URA.RU рассказывало, как шли бои за город, и какие следующие населенные пункты будут взяты. Среди них — Славянск.

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ВС РФ освободили Андреевку 17 февраля и продвинулись почти на 10 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Российские войска 17 февраля освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км», — говорится в заявлении. Его приводит ТАСС. Ранее URA.RU рассказывало, как шли бои за город, и какие следующие населенные пункты будут взяты. Среди них — Славянск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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