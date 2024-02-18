Минобороны: армия РФ продвинулась почти на 8,6 км после взятия Авдеевки

18 февраля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Минобороны рассказали, что Авдеевка была освобождена 17 февраля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили Андреевку 17 февраля и продвинулись почти на 10 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Российские войска 17 февраля освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км», — говорится в заявлении. Его приводит ТАСС. Ранее URA.RU рассказывало, как шли бои за город, и какие следующие населенные пункты будут взяты. Среди них — Славянск.

ВС РФ освободили Андреевку 17 февраля и продвинулись почти на 10 километров. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Российские войска 17 февраля освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км», — говорится в заявлении. Его приводит ТАСС. Ранее URA.RU рассказывало, как шли бои за город, и какие следующие населенные пункты будут взяты. Среди них — Славянск.