18 февраля 2024

Татарский боец назвал курганскую БМП-3 в честь любимого персонажа мультфильма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
Боец из Татарстана назвал БМП-3 «Гаврюшей» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из батальона «Тимер» Игорь Девяткин из Набережных Челнов (Татарстан) назвал курганскую БМП-3 в честь любимого персонажа мультфильма — «Гаврюша». Надпись с таким именем он нарисовал на бронемашине во время службы в зоне спецоперации. Боец рассказал, что в ходе боевых действий техника ни разу его не подводила.

«Военнослужащий Игорь Девяткин из Набережных Челнов назвал боевую машину пехоты „Гаврюшей“ — в честь любимого персонажа мультфильма. Водителем-механиком БМП-3 в зоне спецоперации он проработал в течение пяти месяцев», — сообщает издание «Татар-информ». После возвращения из зоны СВО боец проводит мероприятия со школьниками и делится историями с фронта.

Ранее URA.RU писало, что боец из спецназа Кадырова назвал БМП-3, произведенную «Курганмашзаводом», самой лучшей бронетехникой. Военнослужащий назвал машину «бомбовой» и заявил, что рад работать на ней на фронте. Еще один боец «Ахмата» из Кургана рассказал, как защищают бронемашины от дронов-камикадзе ВСУ. По его словам, для этого они обвешивают БМП-3 мешками с песком, которые помогают снизить вероятность урона от попадания БПЛА.

Боец из Татарстана назвал БМП-3 в честь любимого мультперсонажа — «Гаврюша»
Боец из Татарстана назвал БМП-3 в честь любимого мультперсонажа — «Гаврюша»
Фото:

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Военнослужащий из батальона «Тимер» Игорь Девяткин из Набережных Челнов (Татарстан) назвал курганскую БМП-3 в честь любимого персонажа мультфильма — «Гаврюша». Надпись с таким именем он нарисовал на бронемашине во время службы в зоне спецоперации. Боец рассказал, что в ходе боевых действий техника ни разу его не подводила. «Военнослужащий Игорь Девяткин из Набережных Челнов назвал боевую машину пехоты „Гаврюшей“ — в честь любимого персонажа мультфильма. Водителем-механиком БМП-3 в зоне спецоперации он проработал в течение пяти месяцев», — сообщает издание «Татар-информ». После возвращения из зоны СВО боец проводит мероприятия со школьниками и делится историями с фронта. Ранее URA.RU писало, что боец из спецназа Кадырова назвал БМП-3, произведенную «Курганмашзаводом», самой лучшей бронетехникой. Военнослужащий назвал машину «бомбовой» и заявил, что рад работать на ней на фронте. Еще один боец «Ахмата» из Кургана рассказал, как защищают бронемашины от дронов-камикадзе ВСУ. По его словам, для этого они обвешивают БМП-3 мешками с песком, которые помогают снизить вероятность урона от попадания БПЛА.
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