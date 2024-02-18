Татарский боец назвал курганскую БМП-3 в честь любимого персонажа мультфильма. Фото

19 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Боец из Татарстана назвал БМП-3 «Гаврюшей» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из батальона «Тимер» Игорь Девяткин из Набережных Челнов (Татарстан) назвал курганскую БМП-3 в честь любимого персонажа мультфильма — «Гаврюша». Надпись с таким именем он нарисовал на бронемашине во время службы в зоне спецоперации. Боец рассказал, что в ходе боевых действий техника ни разу его не подводила. «Военнослужащий Игорь Девяткин из Набережных Челнов назвал боевую машину пехоты „Гаврюшей“ — в честь любимого персонажа мультфильма. Водителем-механиком БМП-3 в зоне спецоперации он проработал в течение пяти месяцев», — сообщает издание «Татар-информ». После возвращения из зоны СВО боец проводит мероприятия со школьниками и делится историями с фронта. Ранее URA.RU писало, что боец из спецназа Кадырова назвал БМП-3, произведенную «Курганмашзаводом», самой лучшей бронетехникой. Военнослужащий назвал машину «бомбовой» и заявил, что рад работать на ней на фронте. Еще один боец «Ахмата» из Кургана рассказал, как защищают бронемашины от дронов-камикадзе ВСУ. По его словам, для этого они обвешивают БМП-3 мешками с песком, которые помогают снизить вероятность урона от попадания БПЛА. Боец из Татарстана назвал БМП-3 в честь любимого мультперсонажа — «Гаврюша» Фото: Эльмира Гайнутдинова

Военнослужащий из батальона «Тимер» Игорь Девяткин из Набережных Челнов (Татарстан) назвал курганскую БМП-3 в честь любимого персонажа мультфильма — «Гаврюша». Надпись с таким именем он нарисовал на бронемашине во время службы в зоне спецоперации. Боец рассказал, что в ходе боевых действий техника ни разу его не подводила. «Военнослужащий Игорь Девяткин из Набережных Челнов назвал боевую машину пехоты „Гаврюшей“ — в честь любимого персонажа мультфильма. Водителем-механиком БМП-3 в зоне спецоперации он проработал в течение пяти месяцев», — сообщает издание «Татар-информ». После возвращения из зоны СВО боец проводит мероприятия со школьниками и делится историями с фронта. Ранее URA.RU писало, что боец из спецназа Кадырова назвал БМП-3, произведенную «Курганмашзаводом», самой лучшей бронетехникой. Военнослужащий назвал машину «бомбовой» и заявил, что рад работать на ней на фронте. Еще один боец «Ахмата» из Кургана рассказал, как защищают бронемашины от дронов-камикадзе ВСУ. По его словам, для этого они обвешивают БМП-3 мешками с песком, которые помогают снизить вероятность урона от попадания БПЛА.