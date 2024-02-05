Боец отряда «Камертон» из чеченского спецподразделения «Ахмат» (также известного как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) назвал БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», самой лучшей бронемашиной. Об этом участник СВО рассказал в интервью «Военной хронике». Ранее сообщалось, что в «Камертон» входят бывшие военнослужащие из ЧВК «Вагнер».
«Машина [БМП-3] просто бомбовая. Мне она очень нравится. Рад, что именно на ней работаю, а не на какой-то другой бронетехнике», — рассказал боец в интервью «Военной хронике», опубликованном в соцсети.
Также военнослужащий подробно рассказал об устройстве БМП-3: показал запуск бронемашины, работу водителя-механика за пультом управления, работу тепловизора. Кроме того, боец рассказал какие боеприпасы и в каком количестве используются в БМП-3.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец «Ахмата» рассказал, как защищают БМП-3 от дронов-камикадзе на фронте. Для этого бронемашины дополнительно обвешивают мешками с песком. По словам военнослужащего, это помогает избежать урона от попадания беспилотников.
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