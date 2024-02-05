05 февраля 2024

Боец из спецназа Кадырова назвал курганскую БМП-3 самой лучшей машиной. Видео

Экс-боец ЧВК «Вагнер» из спецназа Кадырова: курганская БМП-3 — бомбовая машина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Боец «Ахмата» считает БМП-3 самой лучшей машиной на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец отряда «Камертон» из чеченского спецподразделения «Ахмат» (также известного как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) назвал БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», самой лучшей бронемашиной. Об этом участник СВО рассказал в интервью «Военной хронике». Ранее сообщалось, что в «Камертон» входят бывшие военнослужащие из ЧВК «Вагнер».

«Машина [БМП-3] просто бомбовая. Мне она очень нравится. Рад, что именно на ней работаю, а не на какой-то другой бронетехнике», — рассказал боец в интервью «Военной хронике», опубликованном в соцсети.

Также военнослужащий подробно рассказал об устройстве БМП-3: показал запуск бронемашины, работу водителя-механика за пультом управления, работу тепловизора. Кроме того, боец рассказал какие боеприпасы и в каком количестве используются в БМП-3.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец «Ахмата» рассказал, как защищают БМП-3 от дронов-камикадзе на фронте. Для этого бронемашины дополнительно обвешивают мешками с песком. По словам военнослужащего, это помогает избежать урона от попадания беспилотников.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец отряда «Камертон» из чеченского спецподразделения «Ахмат» (также известного как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) назвал БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», самой лучшей бронемашиной. Об этом участник СВО рассказал в интервью «Военной хронике». Ранее сообщалось, что в «Камертон» входят бывшие военнослужащие из ЧВК «Вагнер». «Машина [БМП-3] просто бомбовая. Мне она очень нравится. Рад, что именно на ней работаю, а не на какой-то другой бронетехнике», — рассказал боец в интервью «Военной хронике», опубликованном в соцсети. Также военнослужащий подробно рассказал об устройстве БМП-3: показал запуск бронемашины, работу водителя-механика за пультом управления, работу тепловизора. Кроме того, боец рассказал какие боеприпасы и в каком количестве используются в БМП-3. Ранее URA.RU писало, что курганский боец «Ахмата» рассказал, как защищают БМП-3 от дронов-камикадзе на фронте. Для этого бронемашины дополнительно обвешивают мешками с песком. По словам военнослужащего, это помогает избежать урона от попадания беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...