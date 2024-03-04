Разработчик квантового компьютера: технологии обрели независимость от человека

Технологии обрели независимость от человека

05 марта 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

на Всемирном фестивале молодежи прошла сессия «Технологический процесс как вызов и возможность для цивилизации» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Искусственный интеллект развивается независимо от человека. Об этом в ходе панельной сессии «Технологический процесс как вызов и возможность для цивилизации» на Всемирном фестивале молодежи заявил руководитель научной группы в российском квантовом центре Илья Семериков. По его мнению, развитие ИИ приведет к тому, что людям придется искать «свое место в мире». «Мир перестал быть антропоцентрическим. Люди не утратили контроль за технологиями, но технологическое развитие и наука стали независимыми от людей субъектами», — подчеркнул Семериков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Статья по теме IT-отрасль России удивляет: зарплатами, идеями, мнением о власти Разработчик квантового компьютера отметил, что далее технологии будут развиваться уже по своим внутренним правилам. Эксперт засомневался, что человек сможет найти свое место в «этом новом мироустройстве», а также смогут ли люди сосуществовать с искусственным интеллектом. Семериков предположил, что в ближайшее время события могут развиваться таким образом, что человек станет для искусственного интеллекта чем-то вроде «милого хомячка» или «вредителя-таракана». Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал «поставить на паузу» обучение нейросетей. Он и многие главы компаний подписали открытое письмо, в котором говорится, что развитие ИИ может привести к риску потери контроля над цивилизацией. Авторы письма обратили внимание на то, что по результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимы с человеческим, в будущем будут представлять опасность для общества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Искусственный интеллект развивается независимо от человека. Об этом в ходе панельной сессии «Технологический процесс как вызов и возможность для цивилизации» на Всемирном фестивале молодежи заявил руководитель научной группы в российском квантовом центре Илья Семериков. По его мнению, развитие ИИ приведет к тому, что людям придется искать «свое место в мире». «Мир перестал быть антропоцентрическим. Люди не утратили контроль за технологиями, но технологическое развитие и наука стали независимыми от людей субъектами», — подчеркнул Семериков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Разработчик квантового компьютера отметил, что далее технологии будут развиваться уже по своим внутренним правилам. Эксперт засомневался, что человек сможет найти свое место в «этом новом мироустройстве», а также смогут ли люди сосуществовать с искусственным интеллектом. Семериков предположил, что в ближайшее время события могут развиваться таким образом, что человек станет для искусственного интеллекта чем-то вроде «милого хомячка» или «вредителя-таракана». Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал «поставить на паузу» обучение нейросетей. Он и многие главы компаний подписали открытое письмо, в котором говорится, что развитие ИИ может привести к риску потери контроля над цивилизацией. Авторы письма обратили внимание на то, что по результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимы с человеческим, в будущем будут представлять опасность для общества.