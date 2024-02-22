Курганец решил проявить смелость перед друзьями и попал в колонию за разбой

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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Курганец попал в колонию, забрав у потерпевшей две тысячи рублей Фото:

Житель города Шадринска (Курганская область) был приговорен к трем годам лишения свободы за разбойное нападение. Молодой человек решил доказать своим товарищам, что он не трус, и силой отобрал у женщины более 2000 рублей. Информация появилась на сайте районного суда.

«Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения в г. Шадринске Курганской области, чтобы доказать своим приятелям, что он не трус, решил совершить хищение чужого имущества путем разбойного нападения. <…> подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба организации. В результате нападения женщина получила тяжкий вред здоровью и лишилась денег.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Нетрезвый мужчина подошел к женщине, вырвал у нее сумку и сильно толкнул в спину. Пострадавшая упала и получила травму, а нападавший достал и забрал деньги в сумме 2110 рублей. После этого он ушел с места преступления и потратил похищенные средства.

Суд признал ранее не судимого мужчину виновным в нападении в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для здоровья. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Шадринска отправили в колонию за разбойное нападение на подростка. Угрожая ножом, мужчина заставил 16-летнего молодого человека перевести ему деньги на телефон. Разбойника задержали, суд отправил его в колонию на 2 года и 4 месяца.

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Житель города Шадринска (Курганская область) был приговорен к трем годам лишения свободы за разбойное нападение. Молодой человек решил доказать своим товарищам, что он не трус, и силой отобрал у женщины более 2000 рублей. Информация появилась на сайте районного суда. «Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения в г. Шадринске Курганской области, чтобы доказать своим приятелям, что он не трус, решил совершить хищение чужого имущества путем разбойного нападения. <…> подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба организации. В результате нападения женщина получила тяжкий вред здоровью и лишилась денег. Инцидент произошел в августе 2023 года. Нетрезвый мужчина подошел к женщине, вырвал у нее сумку и сильно толкнул в спину. Пострадавшая упала и получила травму, а нападавший достал и забрал деньги в сумме 2110 рублей. После этого он ушел с места преступления и потратил похищенные средства. Суд признал ранее не судимого мужчину виновным в нападении в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для здоровья. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Шадринска отправили в колонию за разбойное нападение на подростка. Угрожая ножом, мужчина заставил 16-летнего молодого человека перевести ему деньги на телефон. Разбойника задержали, суд отправил его в колонию на 2 года и 4 месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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