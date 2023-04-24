24 апреля 2023

Курганца отправят в колонию за вымогательство денег у подростка

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Судебное заседание по уголовному делу эксзамгубернатора Ванюкову Роману. Курган, решетка, судебное заседание, полиция, суд, арестант, вынесение приговора, полицейская дубинка, арест, наручники, задержание
Курганца отправили в колонию за разбой Фото:

Жителя города Шадринская (Курганская область) признали виновным и отправят в колонию строго режима за разбой, совершенный в отношении подростка. Информация появилась на сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«Осужденный, находящийся в состоянии опьянения около одного из магазинов, <…> в городе Шадринске, совершил разбойное нападение в отношении 16-летнего подростка. <…> назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте управления. Ранее судимого шадринца приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья).

Мужчина напал на подростка в ноябре 2022 года возле магазина. Угрожая ножом, он увел юношу в безлюдное место и заставил перевести ему деньги при помощи телефона. Когда он получил деньги, то ушел с места преступления. Разыскать и задержать преступника удалось после обращения в полицию родителей мальчика.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане напали на пенсионерку, шедшую из магазина. Злоумышленник вырвал у женщину сумку с продуктами и деньгами.

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Жителя города Шадринская (Курганская область) признали виновным и отправят в колонию строго режима за разбой, совершенный в отношении подростка. Информация появилась на сайте следственного управления СКР по Курганской области. «Осужденный, находящийся в состоянии опьянения около одного из магазинов, <…> в городе Шадринске, совершил разбойное нападение в отношении 16-летнего подростка. <…> назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщается на сайте управления. Ранее судимого шадринца приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья). Мужчина напал на подростка в ноябре 2022 года возле магазина. Угрожая ножом, он увел юношу в безлюдное место и заставил перевести ему деньги при помощи телефона. Когда он получил деньги, то ушел с места преступления. Разыскать и задержать преступника удалось после обращения в полицию родителей мальчика. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане напали на пенсионерку, шедшую из магазина. Злоумышленник вырвал у женщину сумку с продуктами и деньгами.
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